Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Перми ожидаются снегопад и сильный ветер
Новогодняя ночь в Перми будет теплой и ветреной, также возможен снегопад. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«В новогоднюю ночь ожидается около -5 градусов. Снегопад весьма вероятен, и достаточно сильный ветер тоже может быть», — сообщил Шихов. Однако он отметил, что прогнозы еще корректируются.
Предновогодние дни после 27 декабря также будут теплыми, добавил синоптик. А в первые дни 2025 года, 1 и 2 января, ожидаются сильные снег и ветер.
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