24 декабря 2024

Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Метеоролог Шихов: в новогоднюю ночь в Перми будет тепло и снежно
© Служба новостей «URA.RU»
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В новогоднюю ночь в Перми ожидаются снегопад и сильный ветер
В новогоднюю ночь в Перми ожидаются снегопад и сильный ветер Фото:

Новогодняя ночь в Перми будет теплой и ветреной, также возможен снегопад. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В новогоднюю ночь ожидается около -5 градусов. Снегопад весьма вероятен, и достаточно сильный ветер тоже может быть», — сообщил Шихов. Однако он отметил, что прогнозы еще корректируются.

Предновогодние дни после 27 декабря также будут теплыми, добавил синоптик. А в первые дни 2025 года, 1 и 2 января, ожидаются сильные снег и ветер.

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Новогодняя ночь в Перми будет теплой и ветреной, также возможен снегопад. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. «В новогоднюю ночь ожидается около -5 градусов. Снегопад весьма вероятен, и достаточно сильный ветер тоже может быть», — сообщил Шихов. Однако он отметил, что прогнозы еще корректируются. Предновогодние дни после 27 декабря также будут теплыми, добавил синоптик. А в первые дни 2025 года, 1 и 2 января, ожидаются сильные снег и ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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