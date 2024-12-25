В Перми нашли перевозчиков для работы на популярных маршрутах

Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание пяти автобусных маршрутов. На каждый конкурс заявилось по одному участнику.
«На маршрутах №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-2“, №14 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный“, №67 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Садовый“ будет работать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“», — сообщили в департаменте транспорта Перми. На них появятся автобусы с «гармошкой».
Маршруты №32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» будет обслуживать ООО «Дизель». Сумма контракта составила 2,9 млрд рублей. Сейчас перевозчиков ищут также на маршруты №№15, 51 и 74.
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