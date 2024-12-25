В Перми нашли перевозчиков для работы на популярных маршрутах

Власти Перми выбрали перевозчиков для пяти автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракты с перевозчиками заключаются на пять лет
Контракты с перевозчиками заключаются на пять лет Фото:

Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание пяти автобусных маршрутов. На каждый конкурс заявилось по одному участнику.

«На маршрутах №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-2“, №14 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный“, №67 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Садовый“ будет работать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“», — сообщили в департаменте транспорта Перми. На них появятся автобусы с «гармошкой».

Маршруты №32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» будет обслуживать ООО «Дизель». Сумма контракта составила 2,9 млрд рублей. Сейчас перевозчиков ищут также на маршруты №№15, 51 и 74.

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Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание пяти автобусных маршрутов. На каждый конкурс заявилось по одному участнику. «На маршрутах №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-2“, №14 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный“, №67 „Микрорайон Заостровка — микрорайон Садовый“ будет работать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“», — сообщили в департаменте транспорта Перми. На них появятся автобусы с «гармошкой». Маршруты №32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» будет обслуживать ООО «Дизель». Сумма контракта составила 2,9 млрд рублей. Сейчас перевозчиков ищут также на маршруты №№15, 51 и 74.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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