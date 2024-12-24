В Челябинске эвакуировали студентов и сотрудников педагогического вуза

В Челябинске 25 декабря днем из здания по проспекту Ленина эвакуировали студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом URA.RU сообщил источник из вуза.
«Поступил звонок о минировании здания вуза. Руководство приняло решение эвакуировать преподавателей и студентов из здания. Сейчас они ждут опергруппу», — сообщил URA.RU источник из вуза.
Другой источник из правоохранительных органов отметил, что это было очередное ложное минирование. «Уже установлено, что звонок был ложный», — пояснили URA.RU.
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