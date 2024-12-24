24 декабря 2024

В Челябинске эвакуировали студентов и сотрудников педагогического вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Аркадию Пискову. Екатеринбург , собака, патруль, минирование, полиция, суд, конвой
В вузе ждут опергруппу Фото:

В Челябинске 25 декабря днем из здания по проспекту Ленина эвакуировали студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом URA.RU сообщил источник из вуза.

«Поступил звонок о минировании здания вуза. Руководство приняло решение эвакуировать преподавателей и студентов из здания. Сейчас они ждут опергруппу», — сообщил URA.RU источник из вуза.

Другой источник из правоохранительных органов отметил, что это было очередное ложное минирование. «Уже установлено, что звонок был ложный», — пояснили URA.RU.

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В Челябинске 25 декабря днем из здания по проспекту Ленина эвакуировали студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом URA.RU сообщил источник из вуза. «Поступил звонок о минировании здания вуза. Руководство приняло решение эвакуировать преподавателей и студентов из здания. Сейчас они ждут опергруппу», — сообщил URA.RU источник из вуза. Другой источник из правоохранительных органов отметил, что это было очередное ложное минирование. «Уже установлено, что звонок был ложный», — пояснили URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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