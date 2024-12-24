Полиция установила причину ДТП на «трассе смерти», в котором погибли три человека

Причиной ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в котором погибли три человека, стало то, что водитель грузового «Volvo» выехал на встречку. Большегруз влетел в легковой «Nissan» и от удара съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
«По предварительным данным, 52-летний водитель „Volvo“, при движении допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Nissan“, под управлением 67-летнего мужчины. От удара большегруз съехал в кювет», — сообщили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти», которую в народе прозвали так из-за частных аварий со смертельным исходом, произошло ДТП с тремя погибшими. Водитель «Volvo» отделался травмами.
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