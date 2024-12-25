Путин: МЧС России отправило самолет с медоборудованием в Актау

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Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Казахстане
Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет МЧС России отправился к месту крушения воздушного судна в городе Акату (Казахстан). На нем находятся медперсонал и все необходимое медоборудованием, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По согласованию с президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым] в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», — отметил Владимир Путин на неформальной встрече глав стран СНГ, его слова передает РИА Новости. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также глава государства добавил, что будет проведено тщательное расследование, сообщили в ТАСС.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший рейсом Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. По предварительной информации, судно столкнулось с птицами, командир решил идти на запасной аэродром в казахстанском городе. Однако в результате отключения систем управления и рулей высоты ему пришлось искать место посадки и приземляться «вручную». На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших. 10 россиян находятся в больницах казахстанского города, передали в агентстве сообщение посольства РФ. 

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Самолет МЧС России отправился к месту крушения воздушного судна в городе Акату (Казахстан). На нем находятся медперсонал и все необходимое медоборудованием, заявил президент РФ Владимир Путин. «По согласованию с президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым] в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», — отметил Владимир Путин на неформальной встрече глав стран СНГ, его слова передает РИА Новости. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также глава государства добавил, что будет проведено тщательное расследование, сообщили в ТАСС. Самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший рейсом Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. По предварительной информации, судно столкнулось с птицами, командир решил идти на запасной аэродром в казахстанском городе. Однако в результате отключения систем управления и рулей высоты ему пришлось искать место посадки и приземляться «вручную». На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших. 10 россиян находятся в больницах казахстанского города, передали в агентстве сообщение посольства РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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