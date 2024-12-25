Екатеринбурженка пропала без вести после крушения самолета в Казахстане

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, безопасность, салон самолета, ремень безопасности, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, борт самолета, авиаперевозки
Женщина летела к дочери и внучкам в Нальчик (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Жительница Екатеринбурга Нармина Игитова, находившаяся на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в Казахстане, пропала без вести. Она летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой. Информация об этом появилась в Telegram.

«Нармина Игитова гостила в Баку у родственников и летела сегодня в Россию, чтобы сделать подарок на Новый год своей младшей дочери. Женщина планировала долететь до Грозного, оттуда добраться до Нальчика к внучкам и дочке. После планировала вернуться в Екатеринбург, в котором живет вместе с мужем», — передает telegram-канал Mash. По словам дочери пропавшей, последний раз она общалась с мамой перед ее вылетом.

Ранее URA.RU сообщало о стюарде «Уральских авиалиний» Рамине Агаеве, который также находился на борту упавшего самолета. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил. Известно, что у него были выходные дни с 24 по 29 декабря.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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Жительница Екатеринбурга Нармина Игитова, находившаяся на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в Казахстане, пропала без вести. Она летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой. Информация об этом появилась в Telegram. «Нармина Игитова гостила в Баку у родственников и летела сегодня в Россию, чтобы сделать подарок на Новый год своей младшей дочери. Женщина планировала долететь до Грозного, оттуда добраться до Нальчика к внучкам и дочке. После планировала вернуться в Екатеринбург, в котором живет вместе с мужем», — передает telegram-канал Mash. По словам дочери пропавшей, последний раз она общалась с мамой перед ее вылетом. Ранее URA.RU сообщало о стюарде «Уральских авиалиний» Рамине Агаеве, который также находился на борту упавшего самолета. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил. Известно, что у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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