Екатеринбурженка пропала без вести после крушения самолета в Казахстане

25 декабря 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Женщина летела к дочери и внучкам в Нальчик (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный Жительница Екатеринбурга Нармина Игитова, находившаяся на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в Казахстане, пропала без вести. Она летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой. Информация об этом появилась в Telegram. «Нармина Игитова гостила в Баку у родственников и летела сегодня в Россию, чтобы сделать подарок на Новый год своей младшей дочери. Женщина планировала долететь до Грозного, оттуда добраться до Нальчика к внучкам и дочке. После планировала вернуться в Екатеринбург, в котором живет вместе с мужем», — передает telegram-канал Mash. По словам дочери пропавшей, последний раз она общалась с мамой перед ее вылетом. Ранее URA.RU сообщало о стюарде «Уральских авиалиний» Рамине Агаеве, который также находился на борту упавшего самолета. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил. Известно, что у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Нармина Игитова, находившаяся на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в Казахстане, пропала без вести. Она летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой. Информация об этом появилась в Telegram. «Нармина Игитова гостила в Баку у родственников и летела сегодня в Россию, чтобы сделать подарок на Новый год своей младшей дочери. Женщина планировала долететь до Грозного, оттуда добраться до Нальчика к внучкам и дочке. После планировала вернуться в Екатеринбург, в котором живет вместе с мужем», — передает telegram-канал Mash. По словам дочери пропавшей, последний раз она общалась с мамой перед ее вылетом. Ранее URA.RU сообщало о стюарде «Уральских авиалиний» Рамине Агаеве, который также находился на борту упавшего самолета. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил. Известно, что у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.