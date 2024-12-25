Пермяка, подозреваемого в поджоге банкомата, отправили под домашний арест

По решению суда, приговор студент будет ждать дома
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
Суд в Перми отправил под домашний арест Андрея Купцова. Его задержали по подозрению в поджоге банкомата на улице Мира 23 декабря.
«18-летний житель Перми Андрей Купцов отправлен под домашний арест. Его задержали вечером 23 декабря после того, как он поджег банкомат в здании на ул. Мира», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее в СИЗО суд отправил Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. Банкоматы подверглись нападению вечером 23 декабря.
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