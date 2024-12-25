Пермяка, подозреваемого в поджоге банкомата, отправили под домашний арест

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По решению суда, приговор студент будет ждать дома
По решению суда, приговор студент будет ждать дома Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Суд в Перми отправил под домашний арест Андрея Купцова. Его задержали по подозрению в поджоге банкомата на улице Мира 23 декабря.

«18-летний житель Перми Андрей Купцов отправлен под домашний арест. Его задержали вечером 23 декабря после того, как он поджег банкомат в здании на ул. Мира», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее в СИЗО суд отправил Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. Банкоматы подверглись нападению вечером 23 декабря. 

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Суд в Перми отправил под домашний арест Андрея Купцова. Его задержали по подозрению в поджоге банкомата на улице Мира 23 декабря. «18-летний житель Перми Андрей Купцов отправлен под домашний арест. Его задержали вечером 23 декабря после того, как он поджег банкомат в здании на ул. Мира», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее в СИЗО суд отправил Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. Банкоматы подверглись нападению вечером 23 декабря. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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