24 декабря 2024

Суд в Перми арестовал обвиняемую в поджоге банкомата

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Суд отправил пермячку под арест
Суд отправил пермячку под арест Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Суд отправил под арест пермячку Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. В СИЗО она проведет дни до 24 февраля.

«Судья удовлетворила ходатайство полицейского следствия, просившего об аресте пермячки Ирины Копытовой в СИЗО до 24 февраля. Из материалов ходатайства известно, что банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более миллиона рублей», — сообщает Properm.

Банкоматы Сбера загорелись в Индустриальном и Ленинском районах Перми 23 декабря. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для второго обвиняемого в поджоге — 18-летнего студента

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Суд отправил под арест пермячку Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. В СИЗО она проведет дни до 24 февраля. «Судья удовлетворила ходатайство полицейского следствия, просившего об аресте пермячки Ирины Копытовой в СИЗО до 24 февраля. Из материалов ходатайства известно, что банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более миллиона рублей», — сообщает Properm. Банкоматы Сбера загорелись в Индустриальном и Ленинском районах Перми 23 декабря. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для второго обвиняемого в поджоге — 18-летнего студента. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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