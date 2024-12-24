Суд в Перми арестовал обвиняемую в поджоге банкомата

Суд отправил пермячку под арест
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
Суд отправил под арест пермячку Ирину Копытову, которую обвинили в поджоге банкомата Сбера на ул. Ленина, 75. В СИЗО она проведет дни до 24 февраля.
«Судья удовлетворила ходатайство полицейского следствия, просившего об аресте пермячки Ирины Копытовой в СИЗО до 24 февраля. Из материалов ходатайства известно, что банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более миллиона рублей», — сообщает Properm.
Банкоматы Сбера загорелись в Индустриальном и Ленинском районах Перми 23 декабря. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для второго обвиняемого в поджоге — 18-летнего студента.
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