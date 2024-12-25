«Ни гроба, ни денег»: как выживает свердловчанка с пятью детьми после гибели мужа на СВО. Фото, видео

Свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО

26 декабря 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Юлия Могилевская уже полгода как осталась без мужа и с маленькими детьми Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многодетная мама из свердловского села Акбаш (Нижнесергинский район) не может добиться документов о смерти мужа, который еще в июле 2024 года погиб в ходе спецоперации. Все выплаты и льготы, положенные семьям погибших участников СВО, не начисляются. Как рассказала URA.RU Юлия Могилевская, местные власти знают о ситуации в семье, но помогают им только глава другого поселения и фонды. Антон Могилевский был чемпионом России, Европы и мира по жиму лежа Антона Могилевского мобилизовали в октябре 2022 года, однако через две недели он вернулся обратно. По словам жены, тогда в военкомате якобы не обновились сведения о том, что он многодетный отец. В феврале 2024-го мужчина решил заключить контракт с Минобороны. В ночь на 17 июля боец погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). Жена Юлия до сих пор не может похоронить мужа. По ее словам, у нее нет ни одного документа о его смерти. При этом тело солдата сейчас может находиться в центре приема, опознания и отправки погибших в Ростове-на-Дону. Мама и сын Могилевского сдавали ДНК-тесты для идентификации личности, которые направили в воинскую часть и опознавательный центр. У Юлии пятеро детей, двое из них — от первого брака: 16-летняя дочь учится в Казани, а сын после обучения служит в ВС РФ. В браке с Антоном появились трое детей, которым сейчас пять, семь и десять лет. Из-за того, что Могилевская не получила официальных документов о смерти мужа, всех положенных пособий семья не получает. «В Минобороны до сих пор нет никакого статуса моего мужа, поэтому и довольствия, соответственно, тоже не платят. Из-за этого нас лишили детских пособий для многодетной семьи. Нас просят предоставить документ о том, что он либо жив, либо мертв. Но у нас ничего нет», — сетует женщина. Юлия не знает, как ей прокормить детей Фото: Размик Закарян © URA.RU В воинской части в Волгограде документы семье не предоставляют. При этом Могилевская несколько раз писала обращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, спрашивая, в частности, о статусе ее мужа и необходимых бумагах. Как правило ее вопросы перенаправляют в Минобороны, где, как заявляет Юлия, ей ни разу не ответили. «15 августа меня вызвали в военкомат, там я написала заявление на получение довольствия, как семье участника СВО, которого еще не признали погибшим», — поделилась собеседница. По ее словам, реквизиты направили в Минобороны, однако выплаты не поступили. В доме печное отопление, однако газ к зданию подведен Фото: Размик Закарян © URA.RU Сейчас многодетная мама не работает — не позволяют маленькие дети. К тому же печь в их жилище необходимо топить круглосуточно, чтобы дом не промерз. В доме с печным отоплением семья Могилевских живет около трех лет. «Мы специально покупали дом в сельской местности на окраине, чтобы заниматься сельским хозяйством. У нас к дому подведен газ, но мне сказали, что надо сначала сделать газовое отопление, а потом уже чеки предоставить и 90% от стоимости вернут. Это стоит около 250 тысяч рублей, но ведь у меня нет таких денег», — сказала она. Семья живет на периодическую выручку с продажи мяса или молока и детские пособия в 7,6 тысяч рублей на каждого ребенка. По словам Могилевской, такую сумму назначили с декабря текущего года, однако ранее она составляла чуть более 15 тысяч рублей. «Считается, что доход семьи превышает прожиточный минимум, но его нет. <…> Наверное, посчитали 195 тысяч рублей, которые выплатили супругу при заключении контракта, его зарплату <…> Еще в марте соцзащита нам направила 160 тысяч рублей: по 20 тысяч рублей детям, 100 — мне. На эти деньги мы просто жили», — сказала она, добавив, что на первую выплату муж покупал обмундирование и проживал в месте прохождения учебы на оператора БПЛА. Солдат ушел на фронт в феврале, а погиб в июле Фото: Сергей Русанов © URA.RU После обращения на горячую линию к президенту с Юлией связалась коллегия с участием военной прокуратуры и минсоцполитики. Тогда ей сказали, что семья участника СВО может рассчитывать на другие льготные программы. Также 6 декабря в ответ на запрос свердловский министр соцполитики Андрей Злоказов ей ответил, что вопрос получения документов о гибели мужа контролируется реготделением фонда «Защитники Отечества», и пообещал, что министерство окажет семье дополнительную поддержку. Обращалась Юлия и в приемную полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Туда она направила результаты ДНК-теста. Сейчас женщина не знает, удалось ли выделить ДНК у ее мужа. Похоронить Антона Юлия хочет в Михайловске — соседнем населенном пункте. Местный глава Михаил Петухов уже предложил выбрать место на кладбище. «Акбаш — мусульманское село. Мне, конечно, мулла разрешит хоронить мужа. Но в Михайловске уже много ребят со спецоперации лежат», — объясняет она. Сейчас помощь семье оказывают фонды «Автоштурм Урал» и «СВО-фонд». Многодетная мама рассказала, что глава Кленовского сельского поселения (около 120 км до Акбаша) Александр Матвеев направил семье машину с дровами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная мама из свердловского села Акбаш (Нижнесергинский район) не может добиться документов о смерти мужа, который еще в июле 2024 года погиб в ходе спецоперации. Все выплаты и льготы, положенные семьям погибших участников СВО, не начисляются. Как рассказала URA.RU Юлия Могилевская, местные власти знают о ситуации в семье, но помогают им только глава другого поселения и фонды. Антона Могилевского мобилизовали в октябре 2022 года, однако через две недели он вернулся обратно. По словам жены, тогда в военкомате якобы не обновились сведения о том, что он многодетный отец. В феврале 2024-го мужчина решил заключить контракт с Минобороны. В ночь на 17 июля боец погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). Жена Юлия до сих пор не может похоронить мужа. По ее словам, у нее нет ни одного документа о его смерти. При этом тело солдата сейчас может находиться в центре приема, опознания и отправки погибших в Ростове-на-Дону. Мама и сын Могилевского сдавали ДНК-тесты для идентификации личности, которые направили в воинскую часть и опознавательный центр. У Юлии пятеро детей, двое из них — от первого брака: 16-летняя дочь учится в Казани, а сын после обучения служит в ВС РФ. В браке с Антоном появились трое детей, которым сейчас пять, семь и десять лет. Из-за того, что Могилевская не получила официальных документов о смерти мужа, всех положенных пособий семья не получает. «В Минобороны до сих пор нет никакого статуса моего мужа, поэтому и довольствия, соответственно, тоже не платят. Из-за этого нас лишили детских пособий для многодетной семьи. Нас просят предоставить документ о том, что он либо жив, либо мертв. Но у нас ничего нет», — сетует женщина. В воинской части в Волгограде документы семье не предоставляют. При этом Могилевская несколько раз писала обращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, спрашивая, в частности, о статусе ее мужа и необходимых бумагах. Как правило ее вопросы перенаправляют в Минобороны, где, как заявляет Юлия, ей ни разу не ответили. «15 августа меня вызвали в военкомат, там я написала заявление на получение довольствия, как семье участника СВО, которого еще не признали погибшим», — поделилась собеседница. По ее словам, реквизиты направили в Минобороны, однако выплаты не поступили. Сейчас многодетная мама не работает — не позволяют маленькие дети. К тому же печь в их жилище необходимо топить круглосуточно, чтобы дом не промерз. В доме с печным отоплением семья Могилевских живет около трех лет. «Мы специально покупали дом в сельской местности на окраине, чтобы заниматься сельским хозяйством. У нас к дому подведен газ, но мне сказали, что надо сначала сделать газовое отопление, а потом уже чеки предоставить и 90% от стоимости вернут. Это стоит около 250 тысяч рублей, но ведь у меня нет таких денег», — сказала она. Семья живет на периодическую выручку с продажи мяса или молока и детские пособия в 7,6 тысяч рублей на каждого ребенка. По словам Могилевской, такую сумму назначили с декабря текущего года, однако ранее она составляла чуть более 15 тысяч рублей. «Считается, что доход семьи превышает прожиточный минимум, но его нет. <…> Наверное, посчитали 195 тысяч рублей, которые выплатили супругу при заключении контракта, его зарплату <…> Еще в марте соцзащита нам направила 160 тысяч рублей: по 20 тысяч рублей детям, 100 — мне. На эти деньги мы просто жили», — сказала она, добавив, что на первую выплату муж покупал обмундирование и проживал в месте прохождения учебы на оператора БПЛА. После обращения на горячую линию к президенту с Юлией связалась коллегия с участием военной прокуратуры и минсоцполитики. Тогда ей сказали, что семья участника СВО может рассчитывать на другие льготные программы. Также 6 декабря в ответ на запрос свердловский министр соцполитики Андрей Злоказов ей ответил, что вопрос получения документов о гибели мужа контролируется реготделением фонда «Защитники Отечества», и пообещал, что министерство окажет семье дополнительную поддержку. Обращалась Юлия и в приемную полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Туда она направила результаты ДНК-теста. Сейчас женщина не знает, удалось ли выделить ДНК у ее мужа. Похоронить Антона Юлия хочет в Михайловске — соседнем населенном пункте. Местный глава Михаил Петухов уже предложил выбрать место на кладбище. «Акбаш — мусульманское село. Мне, конечно, мулла разрешит хоронить мужа. Но в Михайловске уже много ребят со спецоперации лежат», — объясняет она. Сейчас помощь семье оказывают фонды «Автоштурм Урал» и «СВО-фонд». Многодетная мама рассказала, что глава Кленовского сельского поселения (около 120 км до Акбаша) Александр Матвеев направил семье машину с дровами.