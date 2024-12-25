«Выискивают недоделки»: застройщики жалуются на покупательский экстремизм в России

Девелоперская компания «Самолет», занимающая лидирующие позиции в России по объемам строительства, обратилась в Генпрокуратуру РФ с жалобой на явления, которые она называет «потребительским экстремизмом». Основанием для обращения послужили массовые иски со стороны покупателей квартир, которые требуют компенсаций за некачественное строительство и отделку.
«Покупатели в массовом порядке взыскивают с застройщиков средства в связи некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир. <...> За 2021-2024 годы в Москве и Подмосковье, где „потребительский экстремизм“ особенно популярен, число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50-55%», — передает заявление «Интерфакс». В своем письме в Генпрокуратуру «Самолет» утверждает, что зачастую иски к застройщикам инициируются недобросовестными юридическими фирмами.
Компания приводит статистику: в 2024 году экспертизы в рамках гражданских дел провели 32 организации по более чем 7,5 тыс. делам, при этом в большинстве случаев представителями дольщиков выступают одни и те же юристы. «На 15 'юристов-оптовиков' приходится 70% текущих судебных дел», — указывает «Самолет».
Кроме того, они предложили ряд поправок в законодательство для борьбы с указанными проблемами, включая досудебное урегулирование споров и изменение требований к экспертным организациям. «Самолет» также предложил давать застройщикам 90 дней на устранение недостатков. Генпрокуратура направила эти предложения на рассмотрение в Минэкономразвития, которое выразило готовность обсудить эти меры, но предостерегло о возможном ущемлении прав потребителей и непредвиденных финансовых последствиях для дольщиков.
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