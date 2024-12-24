В ХМАО обвалились цены на аренду квартир

В Югре упали цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир. Аналитики связывают тенденцию с увеличением рынка съемного жилья по региону в конце осени, сообщает Банк России.
«Из-за увеличения предложения квартир в долгосрочном сегменте замедлился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир, а аренда однокомнатной квартиры стала дешевле, чем годом ранее (в октябре была дороже)», — говорится в исследовании. К концу осени темп прироста цен на услуги в целом по региону составил 8,16%. Месяцем ранее показатель был более 11%.
Инфляция по Югре к концу осени замедлилась до 7,16%. Прирост цен в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральном округу (8,18%) и России в целом (8,88%). «Инфляция в автономном округе замедлилась в основном из-за увеличения предложения арендного жилья и эффекта высокой сравнительной базы в сегменте туристических услуг», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом.
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