24 декабря 2024

В ХМАО обвалились цены на аренду квартир

ЦБ: в ХМАО подешевела аренда однокомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югре упали цены на «однушки»
В Югре упали цены на «однушки» Фото:

В Югре упали цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир. Аналитики связывают тенденцию с увеличением рынка съемного жилья по региону в конце осени, сообщает Банк России.

«Из-за увеличения предложения квартир в долгосрочном сегменте замедлился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир, а аренда однокомнатной квартиры стала дешевле, чем годом ранее (в октябре была дороже)», — говорится в исследовании. К концу осени темп прироста цен на услуги в целом по региону составил 8,16%. Месяцем ранее показатель был более 11%.

Инфляция по Югре к концу осени замедлилась до 7,16%. Прирост цен в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральном округу (8,18%) и России в целом (8,88%). «Инфляция в автономном округе замедлилась в основном из-за увеличения предложения арендного жилья и эффекта высокой сравнительной базы в сегменте туристических услуг», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре упали цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир. Аналитики связывают тенденцию с увеличением рынка съемного жилья по региону в конце осени, сообщает Банк России. «Из-за увеличения предложения квартир в долгосрочном сегменте замедлился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир, а аренда однокомнатной квартиры стала дешевле, чем годом ранее (в октябре была дороже)», — говорится в исследовании. К концу осени темп прироста цен на услуги в целом по региону составил 8,16%. Месяцем ранее показатель был более 11%. Инфляция по Югре к концу осени замедлилась до 7,16%. Прирост цен в регионе оказался ниже, чем по Уральскому федеральном округу (8,18%) и России в целом (8,88%). «Инфляция в автономном округе замедлилась в основном из-за увеличения предложения арендного жилья и эффекта высокой сравнительной базы в сегменте туристических услуг», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...