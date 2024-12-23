23 декабря 2024

В ХМАО жители массово распродают квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторичный рынок в городах Югры вырос на 30%
Вторичный рынок в городах Югры вырос на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом, сообщают риелторы компании «Этажи».

«В сравнении с прошлогодними данными предложение в Сургуте увеличилось на 711 квартир. Это 29,01%», — следует из статистики риелторов. В основном сургутяне продают двухкомнатные и однокомнатные объекты.

Аналогичную ситуацию агенты по недвижимости отмечают в Ханты-Мансийске, где за год число объектов увеличилось почти на 28%. Но если в Сургуте жилье немного подешевело за это время, в окружной столице «вторичка» наоборот подорожала. «В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 4 466 рублей за квадратный метр (3,83%)», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом, сообщают риелторы компании «Этажи». «В сравнении с прошлогодними данными предложение в Сургуте увеличилось на 711 квартир. Это 29,01%», — следует из статистики риелторов. В основном сургутяне продают двухкомнатные и однокомнатные объекты. Аналогичную ситуацию агенты по недвижимости отмечают в Ханты-Мансийске, где за год число объектов увеличилось почти на 28%. Но если в Сургуте жилье немного подешевело за это время, в окружной столице «вторичка» наоборот подорожала. «В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 4 466 рублей за квадратный метр (3,83%)», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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