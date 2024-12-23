В ХМАО жители массово распродают квартиры на вторичном рынке

В Ханты-Мансийском автономном округе резко увеличилось число квартир, которые выставлены на продажу. Рынок вторичной недвижимости крупных городов региона вырос почти на 30%, по сравнению с 2023 годом, сообщают риелторы компании «Этажи».
«В сравнении с прошлогодними данными предложение в Сургуте увеличилось на 711 квартир. Это 29,01%», — следует из статистики риелторов. В основном сургутяне продают двухкомнатные и однокомнатные объекты.
Аналогичную ситуацию агенты по недвижимости отмечают в Ханты-Мансийске, где за год число объектов увеличилось почти на 28%. Но если в Сургуте жилье немного подешевело за это время, в окружной столице «вторичка» наоборот подорожала. «В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 4 466 рублей за квадратный метр (3,83%)», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!