У потерпевшего крушение в Актау самолета было повреждено крыло

У самолета, который совершал перелет из Баку (Азербайджан) в Грозный, а затем потерпел крушение в Актау (Казахстан), было серьезно повреждено левое крыло. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные внутри самолета «Азербайджанских авиалиний» непосредственно перед инцидентом.
«Левое крыло повреждено. В салоне выпали кислородные маски», — сообщает RT cо ссылкой на пользователей социальных сетей, которые разместили видео, снятые внутри самолета.
Утром 25 декабря произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), неподалеку от города Актау. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 69 пассажиров, включая граждан Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы выжили 32 человека. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в результате инцидента погибли 38 человек. По его информации, состояние тел погибших крайне плохое, они сильно обгорели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.