Вице-премьер Казахстана назвал количество погибших при крушении лайнера в Актау

При крушении Embraer 190 в Актау погибли 38 человек
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Казахстанцев нет среди выживших в авиакатастрофе в Актау
Казахстанцев нет среди выживших в авиакатастрофе в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау погибли 38 человек. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, тела обгорели и находятся в плохом состоянии. 

«На данный момент известно о 38 погибших», — рассказал Бозумбаев в разговоре с изданием Tengrinews.kz. Он уточнил, что обнаруженные тела, в основном обгоревшие и находящиеся в плохом состоянии, уже собраны и перевезены в морг, где будет проведено их опознание. Согласно информации МЧС, 29 человек, пострадавших в результате происшествия, были доставлены в больницу, включая троих детей. Вице-премьер сообщил, что 11 из них находятся в критическом состоянии.

Бозумбаев находится на месте происшествия для координации действий спасательных служб и оценки ситуации. По его словам, за проведением расследования данного инцидента наблюдают Генеральная прокуратура Казахстана, Министерство внутренних дел и авиационные органы.

Самолет Embraer 190AR, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший перелет из Баку в Грозный, разбился около Актау в Казахстане утром 25 декабря. По информации МЧС, на борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, а гражданство одного из пассажиров еще предстоит установить.

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В результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау погибли 38 человек. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, тела обгорели и находятся в плохом состоянии.  «На данный момент известно о 38 погибших», — рассказал Бозумбаев в разговоре с изданием Tengrinews.kz. Он уточнил, что обнаруженные тела, в основном обгоревшие и находящиеся в плохом состоянии, уже собраны и перевезены в морг, где будет проведено их опознание. Согласно информации МЧС, 29 человек, пострадавших в результате происшествия, были доставлены в больницу, включая троих детей. Вице-премьер сообщил, что 11 из них находятся в критическом состоянии. Бозумбаев находится на месте происшествия для координации действий спасательных служб и оценки ситуации. По его словам, за проведением расследования данного инцидента наблюдают Генеральная прокуратура Казахстана, Министерство внутренних дел и авиационные органы. Самолет Embraer 190AR, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший перелет из Баку в Грозный, разбился около Актау в Казахстане утром 25 декабря. По информации МЧС, на борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, а гражданство одного из пассажиров еще предстоит установить.
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