25 декабря 2024

«Коммерсант»: подполковник Росгвардии Абазов арестован за загрязнение полигона

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Подполковник утверждает, что мусор складировался другими лицами на протяжении нескольких лет
Подполковник утверждает, что мусор складировался другими лицами на протяжении нескольких лет Фото:

Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался под следствием за то, что превратил полигон вверенного ему подразделения в свалку бытовых отходов. Подполковник признал вину частично, утверждая, что лишь некоторое время позволял загрязнять почву, а до его командования этим занимались другие лица в течение нескольких лет, пишет «Коммерсант». 

«За два с половиной месяца невозможно завести столько мусора, чтобы причинить ущерб на 30 млн, который ему вменяется», — приводит «Коммерсант» слова адвоката Руслана Басова. По словам защитника, Абазов активно сотрудничает со следствием и предоставил информацию о предыдущих нарушениях на полигоне. 

На судебном заседании 2-го Западного окружного военного суда Абазов пытался оспорить решение о его аресте, сделанное Реутовским гарнизонным судом. Следствие обвиняет Абазова в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, указывая на его корыстную заинтересованность.

Офицер, по данным следствия, разрешал коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор. На момент задержания Абазов проживал в подмосковной Балашихе. Он является отцом троих детей.

Ранее произошли и другие громкие задержания. По решению суда в Крыму заключен под стражу на два месяца заместитель главы регионального управления Росгвардии Виталий Салманов, ставший фигурантом дела о превышении должностных полномочий. А замначальника подмосковного УФСИН Владимир Талаев признал вину в получении взятки.

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Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался под следствием за то, что превратил полигон вверенного ему подразделения в свалку бытовых отходов. Подполковник признал вину частично, утверждая, что лишь некоторое время позволял загрязнять почву, а до его командования этим занимались другие лица в течение нескольких лет, пишет «Коммерсант».  «За два с половиной месяца невозможно завести столько мусора, чтобы причинить ущерб на 30 млн, который ему вменяется», — приводит «Коммерсант» слова адвоката Руслана Басова. По словам защитника, Абазов активно сотрудничает со следствием и предоставил информацию о предыдущих нарушениях на полигоне.  На судебном заседании 2-го Западного окружного военного суда Абазов пытался оспорить решение о его аресте, сделанное Реутовским гарнизонным судом. Следствие обвиняет Абазова в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, указывая на его корыстную заинтересованность. Офицер, по данным следствия, разрешал коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор. На момент задержания Абазов проживал в подмосковной Балашихе. Он является отцом троих детей. Ранее произошли и другие громкие задержания. По решению суда в Крыму заключен под стражу на два месяца заместитель главы регионального управления Росгвардии Виталий Салманов, ставший фигурантом дела о превышении должностных полномочий. А замначальника подмосковного УФСИН Владимир Талаев признал вину в получении взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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