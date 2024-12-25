«Коммерсант»: подполковник Росгвардии Абазов арестован за загрязнение полигона

Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался под следствием за то, что превратил полигон вверенного ему подразделения в свалку бытовых отходов. Подполковник признал вину частично, утверждая, что лишь некоторое время позволял загрязнять почву, а до его командования этим занимались другие лица в течение нескольких лет, пишет «Коммерсант».
«За два с половиной месяца невозможно завести столько мусора, чтобы причинить ущерб на 30 млн, который ему вменяется», — приводит «Коммерсант» слова адвоката Руслана Басова. По словам защитника, Абазов активно сотрудничает со следствием и предоставил информацию о предыдущих нарушениях на полигоне.
На судебном заседании 2-го Западного окружного военного суда Абазов пытался оспорить решение о его аресте, сделанное Реутовским гарнизонным судом. Следствие обвиняет Абазова в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, указывая на его корыстную заинтересованность.
Офицер, по данным следствия, разрешал коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор. На момент задержания Абазов проживал в подмосковной Балашихе. Он является отцом троих детей.
Ранее произошли и другие громкие задержания. По решению суда в Крыму заключен под стражу на два месяца заместитель главы регионального управления Росгвардии Виталий Салманов, ставший фигурантом дела о превышении должностных полномочий. А замначальника подмосковного УФСИН Владимир Талаев признал вину в получении взятки.
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