25 декабря 2024

В школе на Уралмаше обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, школа, школьная столовая
Тело лежало в столовой (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №113 (ул. Бакинских Комиссаров, 50) умер 60-летний охранник. Его тело обнаружили в столовой, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«В столовой школы умер охранник Антон Л., ему было 60 лет. Работал от охранного предприятия», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургской школе №113 (ул. Бакинских Комиссаров, 50) умер 60-летний охранник. Его тело обнаружили в столовой, рассказал URA.RU осведомленный источник. «В столовой школы умер охранник Антон Л., ему было 60 лет. Работал от охранного предприятия», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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