В школе на Уралмаше обнаружили труп

Тело лежало в столовой (архивное фото)
В екатеринбургской школе №113 (ул. Бакинских Комиссаров, 50) умер 60-летний охранник. Его тело обнаружили в столовой, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«В столовой школы умер охранник Антон Л., ему было 60 лет. Работал от охранного предприятия», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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