25 декабря 2024

В ХМАО суд вынес приговор кардиологу, который выдавал липовые справки призывникам

В Нижневартовске кардиолог выдавал липовые справки призывникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил кардиолога к пяти годам лишения свободы условно
Суд приговорил кардиолога к пяти годам лишения свободы условно Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно кардиолога городской поликлиники, который выдавал липовые справки призывникам о негодности к прохождению военной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд, принимая во внимание, что с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает ведомство.

Следствие установило, что осужденный предоставлял председателю военно-врачебной комиссии военкомата медицинские заключения, на основании которых призывники признавались ограниченно годными или непригодными для прохождения службы. В отношении председателя комиссии и других пособников продолжается расследование уголовного дела.

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В Нижневартовске (ХМАО) суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно кардиолога городской поликлиники, который выдавал липовые справки призывникам о негодности к прохождению военной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Суд, принимая во внимание, что с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает ведомство. Следствие установило, что осужденный предоставлял председателю военно-врачебной комиссии военкомата медицинские заключения, на основании которых призывники признавались ограниченно годными или непригодными для прохождения службы. В отношении председателя комиссии и других пособников продолжается расследование уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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