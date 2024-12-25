В ХМАО суд вынес приговор кардиологу, который выдавал липовые справки призывникам

В Нижневартовске (ХМАО) суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно кардиолога городской поликлиники, который выдавал липовые справки призывникам о негодности к прохождению военной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Суд, принимая во внимание, что с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает ведомство.
Следствие установило, что осужденный предоставлял председателю военно-врачебной комиссии военкомата медицинские заключения, на основании которых призывники признавались ограниченно годными или непригодными для прохождения службы. В отношении председателя комиссии и других пособников продолжается расследование уголовного дела.
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