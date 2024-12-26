Байдена возмутил удар России по целям на Украине

Действующий президент Соединенных Штатов Америки осудил массированный удар Российских военных 25 декабря по целям на территории Украины. Байден назвал этот удар «возмутительным».
«Мы считаем, что цель этой возмутительной атаки — лишение украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период. Это была попытка поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны», — заявил президент США. Его слова передает газета The Hill.
Кроме того, Байден призвал другие страны продолжать поставлять помощь Украине. Он уверен, что благодаря этому украинская стороны выйдет из конфликта победителем.
ВС РФ ударили по военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря. Взрывы прогремели в девяти регионах страны.
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