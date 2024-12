Предсказания и реальность: закончится ли СВО в 2025 году

Spiegel: Путин уверен, что СВО завершится победой России в 2025 году

26 декабря 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

После завершения президентских выборов в США, где победителем стал Дональд Трамп, в информационном пространстве стали учащаться разговоры о возможном окончании специальной операции на Украине к 2025 году. Так, украинский политолог Владимир Фесенко указывает, что российский президент Владимир Путин рассчитывает на скорую победу к началу 2025 года. Прогнозы российских, украинских и западных экспертов по завершению конфликта на Украине — в материале URA.RU. Что говорят в России Владимир Путин В ходе прямой линии Путин выразил свою готовность к проведению переговоров и поиску компромиссных решений с Украиной. Он отметил, что от переговоров отказывается украинская сторона. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — заявил глава России. Также Путин отметил, что трудно предсказать, когда закончится СВО. «Боевые действия — сложная вещь, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему, но происходит именно так», — заявил президент РФ на прямой линии. Он подчеркнул, что Россия достигает ключевых цели, которые были определены в начале проведения специальной военной операции. Дмитрий Песков Завершение СВО будет реализовано после достижения всех целей, которые были определены руководством страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что на текущий момент не проводятся никакие диалоги или переговоры касательно окончания СВО. Валентина Матвиенко В 2025 году начнутся переговоры, направленные на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что завершение СВО ожидается в скором времени. Кадыров подчеркнул свою уверенность в предстоящем прекращении боевых действий и указал на необходимость продолжения операции до окончательного разгрома вражеских сил, которые, по его словам, продолжают представлять угрозу. Политолог Родионов По мнению российского политолога Дмитрия Родионова, отсутствие навязанного мира позволит к 2025 году достигнуть переломного момента в специальной военной операции и в ближайшие годы завершить ее победой. Он добавил, что избрание Трампа президентом США может привести к «заморозке» украинского конфликта. Прогноз от «Коммерсанта» По сообщениям издания «Коммерсант», российская административная элита готовится к завершению СВО. В рамках мероприятия, организованного Администрацией президента, обсуждались вопросы формирования образа победы и управления общественным мнением относительно возвращающихся участников СВО. Согласно заявлениям источника издания, существует убеждение о неизбежности победного завершения операции, к которому необходимо быть готовыми. Депутата Госдумы Картаполов Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что окончание спецоперации станет возможным только тогда, когда Россия добьется всех поставленных целей. Однако, по его словам, завершение конфликта в Украине к 2025 году возможно. Депутата Госдумы Вассерман Депутат Госдамы Анатолий Вассерман заявил, что к 2025 году Россия установит полный контроль над Донбассом. По его словам, темпы наступления войск будут определяться различными аспектами, включая уровень сопротивления и ресурсные возможности противника. Что говорят на Украине Владимир Зеленский Глава Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для «Суспiльне», что намерен «приложить все усилия» для того, чтобы конфликт с Россией завершился к 2025 году. Он подчеркнул, что важно достичь прекращения огня дипломатическими способами. Советник офиса президента Украины Лещенко В администрации Зеленского также подтвердили стремление Украины к проведению переговоров. Советник из офиса Зеленского Сергей Лещенко подчеркнул, что переговоры неизбежны, и на них Украина должна занять сильную позицию. Депутат Верховной Рады Дубинский Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной может быть заключено в течение следующих пяти недель. Об этом 14 декабря сообщил Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене. По его словам, нет смысла откладывать перемирие сейчас, если оно может быть заключено через пять недель. Что говорят в Европе и США Премьер Венгрии Орбан Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что военное противостояние между Россией и Украиной завершится к 2025 году. По его словам, конфликт может быть разрешен либо посредством мирных переговоров, либо путем полного уничтожения одной из сторон, участвующих в боевых действиях, передает газета Magyar Nemzet. Дональд Трамп Трамп обратился к Зеленскому с призывом начать подготовку к заключению мирного договора с Путиным. Он утверждает, что получил от Киева подтверждение стремления к завершению конфликта. Он заявил о планах наладить контакты с российским лидером для обсуждения путей мирного разрешения ситуации. Прогноз от Der Spiegel В условиях отсутствия стабильности на линии фронта проведение переговоров между Россией и Украиной становится невозможным, отмечает Der Spiegel. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оказать влияние на мирное разрешение данного конфликта. Фесенко отмечает, что у Трампа отсутствует четкий план по урегулированию ситуации. Президент России уверен в скорой победе либо к концу этого года, либо в начале следующего и не заинтересован в прекращении огнестрельных действий, отметил Фесенко. Прогноз от The Washington Post Издание The Washington Post, опираясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что в Киеве растет уверенность в возможности завершения украинского конфликта к 2025 году, Там добавили, что произошли изменения в подходе Зеленского к переговорному процессу. Теперь основной упор делается не на восстановление контроля над территориями, а на гарантирование долгосрочной безопасности страны. Прогноз Международного валютного фонда Международный валютный фонд (МВФ) выпустил прогноз, касающийся временных рамок окончания специальной военной операции на Украине. Конфликт должен завершиться к концу 2025 года, однако, по альтернативному, более пессимистичному сценарию, продолжительность боевых действий может растянуться до середины 2026 года. Более длительный сценарий предполагает серьезные последствия для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса Украины, отмечает МВФ. Прогноз The New York Times В 2025 году ожидается активизация переговорного процесса между Россией и Украиной, независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает The New York Times. Издание также отмечает, что избрание Трампа президентом США может способствовать ускорению мирных переговоров.