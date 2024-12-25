25 декабря 2024

Мэр Сургута назвал причину проблемы с уборкой снега в городе

Мэр Сургута: проблемы с уборкой снега возникли из-за недостатка техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Слепов заявил, что проблема уборки снега возникла из-за недостатка техники
Максим Слепов заявил, что проблема уборки снега возникла из-за недостатка техники Фото:

Проблема с уборкой снега в Сургуте возникла из-за недостатка необходимой техники. Об этом заявил мэр города Максим Слепов на своей первой пресс-конференции.

«К сожалению, с техникой проблемы, ее просто недостаточно. Так как раньше техника была импортная, было удобнее. Сейчас мы меняем ее на отечественную технику или дружественных нам стран», — сообщил Слепов.

В следующем году будет проходить конкурсная процедура по отбору подрядчиков для уборки снега, требования будут ужесточены именно к наличию техники. Так как сейчас снег в городе убирают, но со слишком большим временным промежутком.

Уборку снега во дворах должны обеспечивать соответствующие управляющие компании, поэтому жители города вправе от них это требовать. «Придомовая территория — это частная территория, поэтому жителям необходимо более строго требовать со своих УК очистить дороги», — добавил глава.

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Проблема с уборкой снега в Сургуте возникла из-за недостатка необходимой техники. Об этом заявил мэр города Максим Слепов на своей первой пресс-конференции. «К сожалению, с техникой проблемы, ее просто недостаточно. Так как раньше техника была импортная, было удобнее. Сейчас мы меняем ее на отечественную технику или дружественных нам стран», — сообщил Слепов. В следующем году будет проходить конкурсная процедура по отбору подрядчиков для уборки снега, требования будут ужесточены именно к наличию техники. Так как сейчас снег в городе убирают, но со слишком большим временным промежутком. Уборку снега во дворах должны обеспечивать соответствующие управляющие компании, поэтому жители города вправе от них это требовать. «Придомовая территория — это частная территория, поэтому жителям необходимо более строго требовать со своих УК очистить дороги», — добавил глава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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