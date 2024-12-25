Челябинский главврач год получал деньги за несуществующие дежурства

В Верхнеуральске Челябинской области ио главврача районной больницы почти год получала зарплату за несуществующие дежурства в приемном покое. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Верхнеуральского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ио главврача ГБУЗ „Районная больница Верхнеуральск“, обвиняемой в мошенничестве. В период с мая по декабрь 2022 года она получила выплаты на общую сумму 82500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства
По данным следствия, медик дала поручение бухгалтеру ставить ей в табеле дежурства в приемном покое с начислением дополнительной зарплаты. Фактически дежурства ей не проводились.
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