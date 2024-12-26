Ирина Дубцова поборола тяжелый недуг, от которого страдала 10 лет

Певица Ирина Дубцова победила аллергию на пыльцу березы. Эту болезнь у нее выявили более 10 лет назад, и после этого каждая весна стала превращаться для исполнительницы хита «О нем» в настоящее испытание. У певицы случались сильнейшие бронхоспазмы: Дубцова была вынуждена даже вызывать «Скорую помощь», но теперь все это в прошлом. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
Певица изучила много специализированной литературы и выяснила, что эта разновидность аллергии тяжело поддается лечению. Медики посоветовали ей на период цветения уезжать из Москвы: так поступают многие «березовые» аллергики. Ирина прислушалась к рекомендациям врачей. Тем более, что ее единственный сын Артем тоже непросто переносил цветение березы.
На протяжении нескольких последних лет Дубцова с сыном уезжали на Мальдивы, где были до конца мая. Именно в этот период количество пыльцы березы в воздухе в Москве начинает идти на спад, и сильных проявлений аллергии уже не происходит.
Впрочем, на днях Ирина призналась, что больше уезжать из Москвы не планирует даже во время опасного для аллергиков периода. Оказалось, Дубцова смогла излечиться от тяжелой болезни благодаря столичным медикам.
«Оказалось, что от аллергии на березу придумали прививку, — рассказала нашим корреспондентам певица. — Я ее уже опробовала в прошлом году, и все прошло супер. Никаких проявлений на пыльцу березы у меня не было». Артистка говорит, что теперь может жить полноценной жизнью и дышать весной в Москве полной грудью.
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