Российские военные освободили населенный пункт Гигант

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Освобожденный населенный пункт находится в ДНР
Освобожденный населенный пункт находится в ДНР Фото:
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Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гигант, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР», — сообщает ведомство. Заявление Минобороны передает РИА Новости.

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Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гигант, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР», — сообщает ведомство. Заявление Минобороны передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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