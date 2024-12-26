Освобожденный населенный пункт находится в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гигант, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР», — сообщает ведомство. Заявление Минобороны передает РИА Новости.
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