25 декабря 2024

Пермского перевозчика оштрафовали за несоблюдение расписания

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителю компании-перевозчика прокурор внес представление
Руководителю компании-перевозчика прокурор внес представление Фото:

Перевозчика, который работает на автобусном маршруте №106 в Пермском районе, не соблюдал расписание. После проверки прокуратура оштрафовала его на четыре миллиона рублей.

«Во время проверки выявили ненадлежащее исполнение обязательств в рамках контракта на осуществление пассажирских перевозок. Руководителю компании внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

В отношении перевозчика возбудили дело за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). В результате он получил штраф четыре миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафуют перевозчика на маршруте №38 в Перми. Жители жаловались, что водитель автобуса вечером проезжает по маршруту без остановок.

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Перевозчика, который работает на автобусном маршруте №106 в Пермском районе, не соблюдал расписание. После проверки прокуратура оштрафовала его на четыре миллиона рублей. «Во время проверки выявили ненадлежащее исполнение обязательств в рамках контракта на осуществление пассажирских перевозок. Руководителю компании внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. В отношении перевозчика возбудили дело за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). В результате он получил штраф четыре миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафуют перевозчика на маршруте №38 в Перми. Жители жаловались, что водитель автобуса вечером проезжает по маршруту без остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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