Пермского перевозчика оштрафовали за несоблюдение расписания

Перевозчика, который работает на автобусном маршруте №106 в Пермском районе, не соблюдал расписание. После проверки прокуратура оштрафовала его на четыре миллиона рублей.
«Во время проверки выявили ненадлежащее исполнение обязательств в рамках контракта на осуществление пассажирских перевозок. Руководителю компании внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
В отношении перевозчика возбудили дело за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). В результате он получил штраф четыре миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафуют перевозчика на маршруте №38 в Перми. Жители жаловались, что водитель автобуса вечером проезжает по маршруту без остановок.
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