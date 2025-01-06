В парламент ЯНАО может зайти новый экс-мэр: как изменится заксобрание после выборов 2025 года

Осенью 2025 года пройдут выборы в главный законодательный орган Ямало-Ненецкого АО. В новом созыве заксобрания вновь окажутся 11 одномандатников и столько же депутатов-списочников. Собеседники агентства в региональных политкругах говорят, что масштабных изменений в устройстве думы Ямала ждать не стоит, однако она может пополниться несколькими интересными кадрами.
В ЛДПР делят мандат
В ямальском заксобрании находится два депутата от российской либерально-демократической партии. Собеседники агентства считают, что их количество не изменится, однако одно из мест достанется новому человеку.
«Партия намерена оставить в думе действующего лидера фракции Дениса Садовникова, а мандат Александра Голубенко передать координатору регионального партийного отделения Андрею Кузнецову. Голубенко просто так расставаться с местом не намерен — говорят, что он ходит по кабинетам, чтобы убедить власти оставить мандат за ним. Кузнецов же в политическое противостояние вступать не хочет, в любом случае судьбу мандата решать партии», — уверен инсайдер.
Депутатские кресла прочат градоначальникам
Источники говорят, что на мандаты могут претендовать два действующих муниципальных главы. Первый — глава Приуральского района Иван Сакал — может получить мандат после объединения его муниципалитета с городом Лабытнанги, если оно случится до выборов. В случае слияния территорий весь район возглавит мэр Лабытнанги Трескова — депутатский мандат станет для Ивана Сакала хорошей альтернативой, считают источники.
Вмести с ним в депутаты прочат главу Ямальского района Андрея Кугаевского. Он — один из «старейших» мэров округа — своим районом управляет с 2012 года и, по словам собеседников, уже перерос свою должность.
"Кугаевский пользуется популярностью как у своих жителей, так и у населения других муниципалитетов. Кроме того, его уважают представители северных коренных народов (КМНС). Есть мнение, что зайдя в заксобрание, он сможет детальнее заняться проработкой мер поддержки КМНС, которую ему поручил губернатор Артюхов — так он сможет заменить действующего официального представителя КМНС в регпарламенте — депутата Яунгада, которому прочат пост Сенатора", — говорят инсайдеры.
В данный момент в парламенте ЯНАО двое экс-мэров — бывшие главы Тазовского района и Нового Уренгоя, Василий Паршаков и Иван Костогриз. Источники агентства считают, что они пойдут и в новый созыв: «Оба в думе провели всего по одному сроку — причин покидать ее у них нет».
Единая Россия победит
Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин считает, что баланс сил в новом созыве ямальского парламента не изменится — мандаты распределятся примерно в таком же соотношении, как и сейчас. Эксперт рассказал URA.RU, что резкие смены политических элит не характерны для Ямала в целом.
"В регионе никогда не было таких резких перестановок, как, например, в ХМАО — все изменения точечные. Задача — сохранить политическую стабильность", — объяснил Забродин URA.RU.
Вместе с тем, собеседники агентства в политкругах говорят о планах партии «Новые люди» получить представительство и в ямальском заксобрании, хотя официально об этом не сообщалось. Источники агентства сомневаются в том, что партии удастся зайти в регпарламент, однако на выборах в думу Лабытнанги «Новые люди» выставили и провели в думу директора местного молодежного центра Никиту Цыганова, что стало неожиданностью для ямальских политиков.
Представлять «Справедливую Россию» и КПРФ снова будут действующие депутаты-лидеры партийных отделений Максим Лазарев и Елена Кукушкина — они с высокой долей вероятности сохранят свои места. Вместе с тем некоторые собеседники предполагают, что переизбравшись как депутат-списочник коммунист Елена Кукушкина передаст свой мандат следующему по списку и попробует пройти в Тюменскую областную думу — сама она такое развитие событий опровергает.
Источники агентства в ямальском политическом истеблишменте ранее сообщали, что в новом созыве думы Ямала может снизиться число депутатов, получающих зарплату — это, по словам собеседников, уже стало причиной разговоров о нежелании некоторых депутатов переизбираться в новый созыв.
Ранее URA.RU сообщало, что в новом созыве законодательного собрания сменится спикер. Кроме того, согласно федеральному тренду, в избирательной кампании в главный законодательный орган региона должны принять участие ветераны СВО. Выборы в заксобрание ЯНАО намечены на 14 сентября 2025 года
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