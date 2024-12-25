МЧС предупредило тюменцев о резком ухудшении погоды

В ближайшие сутки на территории Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В регион придут снегопады и метели с порывами ветра до 17 м/с . Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.
«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 27 декабря 2024 года прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с . Днем местами порывы до 17 м/с », — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.
Жителям региона рекомендовано избегать дальних поездок на автомобиле и соблюдать максимальную осторожность, находясь за рулем. В условиях сильного ветра необходимо ограничить выход из зданий и избегать нахождения рядом с потенциально опасными объектами. Например, возле линий электропередач или деревьев.
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