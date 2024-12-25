25 декабря 2024

МЧС предупредило тюменцев о резком ухудшении погоды

На Тюменскую область надвигаются метели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
27 декабря в Тюменской области ожидаются метели
27 декабря в Тюменской области ожидаются метели Фото:

В ближайшие сутки на территории Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В регион придут снегопады и метели с порывами ветра до 17 м/с . Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 27 декабря 2024 года прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с . Днем местами порывы до 17 м/с », — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

Жителям региона рекомендовано избегать дальних поездок на автомобиле и соблюдать максимальную осторожность, находясь за рулем. В условиях сильного ветра необходимо ограничить выход из зданий и избегать нахождения рядом с потенциально опасными объектами. Например, возле линий электропередач или деревьев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие сутки на территории Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. В регион придут снегопады и метели с порывами ветра до 17 м/с . Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 27 декабря 2024 года прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с . Днем местами порывы до 17 м/с », — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. Жителям региона рекомендовано избегать дальних поездок на автомобиле и соблюдать максимальную осторожность, находясь за рулем. В условиях сильного ветра необходимо ограничить выход из зданий и избегать нахождения рядом с потенциально опасными объектами. Например, возле линий электропередач или деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...