В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт

Отделение полностью возобновило работу (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 26 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Причиной этому послужила подозрительная посылка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».
«Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей», — пояснили в компании.
Корреспондент агентства также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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