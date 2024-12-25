25 декабря 2024

В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург, почта россии, главпочтамт, оцепление
Отделение полностью возобновило работу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 26 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Причиной этому послужила подозрительная посылка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».

«Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей», — пояснили в компании.

Корреспондент агентства также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 26 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Причиной этому послужила подозрительная посылка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей», — пояснили в компании. Корреспондент агентства также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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