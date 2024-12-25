Происшествия В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт 26 декабря 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + Отделение полностью возобновило работу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 26 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Причиной этому послужила подозрительная посылка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей», — пояснили в компании. Корреспондент агентства также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 26 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Причиной этому послужила подозрительная посылка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей», — пояснили в компании. Корреспондент агентства также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям