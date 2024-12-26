Екатеринбуржец изнасиловал студентку и шантажировал голыми фото

Житель Екатеринбурга изнасиловал 15-летнюю студентку одного из техникумов, сделал интимные фото и шантажировал ими, чтобы заставить жертву молчать. Подробности URA.RU сообщил источник.
«Девушка познакомилась с 19-летним парнем во „ВКонтакте“, они начали общаться и договорились о встрече. Он заехал на машине, по пути ребята выпили пива, и девочка отключилась. В себя пришла от того, что новый знакомый ее насилует. Потом он показал ей ее обнаженные фото и пригрозил, что сольет в сеть, если она кому-то расскажет о случившемся», — рассказал собеседник агентства.
Тем не менее дочь призналась матери в том, что произошло, и та обратилась в полицию. Молодой человек был задержан, но от дачи показаний отказался. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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