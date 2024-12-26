Екатеринбуржец изнасиловал студентку и шантажировал голыми фото

26 декабря 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Парень был задержан, но отказался общаться со следствием (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Екатеринбурга изнасиловал 15-летнюю студентку одного из техникумов, сделал интимные фото и шантажировал ими, чтобы заставить жертву молчать. Подробности URA.RU сообщил источник. «Девушка познакомилась с 19-летним парнем во „ВКонтакте“, они начали общаться и договорились о встрече. Он заехал на машине, по пути ребята выпили пива, и девочка отключилась. В себя пришла от того, что новый знакомый ее насилует. Потом он показал ей ее обнаженные фото и пригрозил, что сольет в сеть, если она кому-то расскажет о случившемся», — рассказал собеседник агентства. Тем не менее дочь призналась матери в том, что произошло, и та обратилась в полицию. Молодой человек был задержан, но от дачи показаний отказался. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга изнасиловал 15-летнюю студентку одного из техникумов, сделал интимные фото и шантажировал ими, чтобы заставить жертву молчать. Подробности URA.RU сообщил источник. «Девушка познакомилась с 19-летним парнем во „ВКонтакте“, они начали общаться и договорились о встрече. Он заехал на машине, по пути ребята выпили пива, и девочка отключилась. В себя пришла от того, что новый знакомый ее насилует. Потом он показал ей ее обнаженные фото и пригрозил, что сольет в сеть, если она кому-то расскажет о случившемся», — рассказал собеседник агентства. Тем не менее дочь призналась матери в том, что произошло, и та обратилась в полицию. Молодой человек был задержан, но от дачи показаний отказался. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.