Приближаются длинные праздничные выходные, а это отличный повод провести время в гармонии с уральской природой и заснеженными вершинами. Вблизи Екатеринбурга расположено семь горнолыжных комплексов, где можно отдохнуть в одиночку или с семьей. Подробнее о ценах, названиях и лыжных трассах — читайте в материале URA.RU.
Горнолыжный комплекс "Гора Белая"
Комплекс находится с поселком Уралец. Сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) или горнолыжный (лыжи, ботинки, палки) стоит 900 рублей. Кроме этого есть детские снегокаты и сноутюбы (бублики) — по 200 рублей за каждый. На территории комплекса есть гостиница, снять номер на двоих там стоит от 10 тысяч рублей в сутки.
Горнолыжный центр "Ежовая"
Гора «Ежовая» расположена в часе езды от Екатеринбурга. Там есть восемь трасс для катания и семь подъемников. Комплект лыж с ботинками или со сноубордом стоит от 430 рублей. Там же можно взять занятие с инструктором, стоимость урока начинается от 1900 рублей за час.
Горнолыжный комплекс "Пильная парк"
Курорт со всех сторон окружен лесом, кроме вершины горы и находится в Первоуральске. На территории — пять горнолыжных трасс с разными перепадами высот, есть трассы для экстремального катания. Прокат комплекта, в который входят и сноуборд с ботинками, и горные лыжи обойдется в 900 рублей за час.
Комплекс "Гора Лиственная"
Горнолыжный комплекс находится на 23-м километре ЕКАД, позиционирует себя как тренировочный и учебный центр. Комплект с лыжами или сноубордом стоит 800 рублей в выходные дни. Гостям доступны четыре трассы, каток, мангальная зона и сноупарк.
Горнолыжный комплекс "Уктус"
Трассы комплекса — всего их две — подойдут новичкам и семьям. Комплекты для катания на лыжах и сноуборде стоят одинаково — 990 рублей за целый день. Также можно арендовать гриль-дом с камином — от 800 рублей в будни.
"Гора Волчиха"
Расположена в пяти километрах от Ревды. Является самой высокой горой в окрестностях Екатеринбурга (526 метров). Аренда горнолыжного и сноубордического комплектов стоит 600 рублей/час. Можно даже взять напрокат перчатки — 50 рублей в час.
Горнолыжный курорт "Теплая"
Комплекс находится в Первоуральске. Лыжникам на выбор предоставлено четыре трассы с разными уровнями сложности. Прокат комплекта со сноубордом или лыжами стоит 700 рублей.
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