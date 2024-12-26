Семь горнолыжных курортов рядом с Екатеринбургом: цены и как добраться. Карта

Рядом с Екатеринбургом расположено семь горнолыжных курортов
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На «Горе Белой» туристы могут остановиться на ночь в отеле
На «Горе Белой» туристы могут остановиться на ночь в отеле Фото:

Приближаются длинные праздничные выходные, а это отличный повод провести время в гармонии с уральской природой и заснеженными вершинами. Вблизи Екатеринбурга расположено семь горнолыжных комплексов, где можно отдохнуть в одиночку или с семьей. Подробнее о ценах, названиях и лыжных трассах — читайте в материале URA.RU.

Горнолыжный комплекс "Гора Белая"

Комплекс находится с поселком Уралец. Сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) или горнолыжный (лыжи, ботинки, палки) стоит 900 рублей. Кроме этого есть детские снегокаты и сноутюбы (бублики) — по 200 рублей за каждый. На территории комплекса есть гостиница, снять номер на двоих там стоит от 10 тысяч рублей в сутки. 

Горнолыжный центр "Ежовая"

Гора «Ежовая» расположена в часе езды от Екатеринбурга. Там есть восемь трасс для катания и семь подъемников. Комплект лыж с ботинками или со сноубордом стоит от 430 рублей. Там же можно взять занятие с инструктором, стоимость урока начинается от 1900 рублей за час. 

Горнолыжный комплекс "Пильная парк"

Курорт со всех сторон окружен лесом, кроме вершины горы и находится в Первоуральске. На территории — пять горнолыжных трасс с разными перепадами высот, есть трассы для экстремального катания. Прокат комплекта, в который входят и сноуборд с ботинками, и горные лыжи обойдется в  900 рублей за час. 

Комплекс "Гора Лиственная"

Горнолыжный комплекс находится на 23-м километре ЕКАД, позиционирует себя как тренировочный и учебный центр. Комплект с лыжами или сноубордом стоит 800 рублей в выходные дни. Гостям доступны четыре трассы, каток, мангальная зона и сноупарк.

Горнолыжный комплекс "Уктус"

Трассы комплекса — всего их две — подойдут новичкам и семьям. Комплекты для катания на лыжах и сноуборде стоят одинаково — 990 рублей за целый день. Также можно арендовать гриль-дом с камином — от 800 рублей в будни. 

"Гора Волчиха"

Расположена в пяти километрах от Ревды. Является самой высокой горой в окрестностях Екатеринбурга (526 метров). Аренда горнолыжного и сноубордического комплектов стоит 600 рублей/час. Можно даже взять напрокат перчатки — 50 рублей в час. 

Горнолыжный курорт "Теплая"

Комплекс находится в Первоуральске. Лыжникам на выбор предоставлено четыре трассы с разными уровнями сложности. Прокат комплекта со сноубордом или лыжами стоит 700 рублей

Карта со всеми комплексами выглядит так
Карта со всеми комплексами выглядит так
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Приближаются длинные праздничные выходные, а это отличный повод провести время в гармонии с уральской природой и заснеженными вершинами. Вблизи Екатеринбурга расположено семь горнолыжных комплексов, где можно отдохнуть в одиночку или с семьей. Подробнее о ценах, названиях и лыжных трассах — читайте в материале URA.RU. Комплекс находится с поселком Уралец. Сноубордический комплект (сноуборд и ботинки) или горнолыжный (лыжи, ботинки, палки) стоит 900 рублей. Кроме этого есть детские снегокаты и сноутюбы (бублики) — по 200 рублей за каждый. На территории комплекса есть гостиница, снять номер на двоих там стоит от 10 тысяч рублей в сутки.  Гора «Ежовая» расположена в часе езды от Екатеринбурга. Там есть восемь трасс для катания и семь подъемников. Комплект лыж с ботинками или со сноубордом стоит от 430 рублей. Там же можно взять занятие с инструктором, стоимость урока начинается от 1900 рублей за час.  Курорт со всех сторон окружен лесом, кроме вершины горы и находится в Первоуральске. На территории — пять горнолыжных трасс с разными перепадами высот, есть трассы для экстремального катания. Прокат комплекта, в который входят и сноуборд с ботинками, и горные лыжи обойдется в  900 рублей за час.  Горнолыжный комплекс находится на 23-м километре ЕКАД, позиционирует себя как тренировочный и учебный центр. Комплект с лыжами или сноубордом стоит 800 рублей в выходные дни. Гостям доступны четыре трассы, каток, мангальная зона и сноупарк. Трассы комплекса — всего их две — подойдут новичкам и семьям. Комплекты для катания на лыжах и сноуборде стоят одинаково — 990 рублей за целый день. Также можно арендовать гриль-дом с камином — от 800 рублей в будни.  Расположена в пяти километрах от Ревды. Является самой высокой горой в окрестностях Екатеринбурга (526 метров). Аренда горнолыжного и сноубордического комплектов стоит 600 рублей/час. Можно даже взять напрокат перчатки — 50 рублей в час.  Комплекс находится в Первоуральске. Лыжникам на выбор предоставлено четыре трассы с разными уровнями сложности. Прокат комплекта со сноубордом или лыжами стоит 700 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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