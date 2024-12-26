Пермский нутрициолог раскрыла, как «сжечь» лишние калории во время праздничных застолий

Остаться в форме и не набрать лишний вес во время праздничных застолий — задача не из легких. Чтобы обильные застолья не повлияли на фигуру, рекомендуется проводить каникулы активно, а в рацион включить больше овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказала пермский нутрициолог Ксения Тютеева.
«Особых рецептов, как не набрать лишний вес за новогодним столом, нет. Важно помимо оливье, селедки под шубой и других традиционных блюд включать в рацион овощи и фрукты. Также необходимо минимизировать количество алкоголя, чтобы были силы на прогулки и активности на свежем воздухе», — отметила Ксения Тютеева.
Собеседница агентства добавила, что во время праздников следует больше гулять и двигаться. Физическая активность поможет «сжечь» лишние калории, которые были съедены за столом. При этом важно соблюдать баланс между вкусной едой, общением и прогулками. «Не нужно впадать в крайности и делать акцент на одной еде. Обильные застолья нужно обязательно чередовать с такими же „обильными“ прогулками», — добавила нутрициолог.
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