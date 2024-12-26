Пермский нутрициолог раскрыла, как «сжечь» лишние калории во время праздничных застолий

Пермский нутрициолог Тютеева посоветовала в праздники есть больше овощей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам рекомендуют соблюдать баланс между застольями и прогулками
Пермякам рекомендуют соблюдать баланс между застольями и прогулками Фото:

Остаться в форме и не набрать лишний вес во время праздничных застолий — задача не из легких. Чтобы обильные застолья не повлияли на фигуру, рекомендуется проводить каникулы активно, а в рацион включить больше овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказала пермский нутрициолог Ксения Тютеева.

«Особых рецептов, как не набрать лишний вес за новогодним столом, нет. Важно помимо оливье, селедки под шубой и других традиционных блюд включать в рацион овощи и фрукты. Также необходимо минимизировать количество алкоголя, чтобы были силы на прогулки и активности на свежем воздухе», — отметила Ксения Тютеева.

Собеседница агентства добавила, что во время праздников следует больше гулять и двигаться. Физическая активность поможет «сжечь» лишние калории, которые были съедены за столом. При этом важно соблюдать баланс между вкусной едой, общением и прогулками. «Не нужно впадать в крайности и делать акцент на одной еде. Обильные застолья нужно обязательно чередовать с такими же „обильными“ прогулками», — добавила нутрициолог.

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Остаться в форме и не набрать лишний вес во время праздничных застолий — задача не из легких. Чтобы обильные застолья не повлияли на фигуру, рекомендуется проводить каникулы активно, а в рацион включить больше овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказала пермский нутрициолог Ксения Тютеева. «Особых рецептов, как не набрать лишний вес за новогодним столом, нет. Важно помимо оливье, селедки под шубой и других традиционных блюд включать в рацион овощи и фрукты. Также необходимо минимизировать количество алкоголя, чтобы были силы на прогулки и активности на свежем воздухе», — отметила Ксения Тютеева. Собеседница агентства добавила, что во время праздников следует больше гулять и двигаться. Физическая активность поможет «сжечь» лишние калории, которые были съедены за столом. При этом важно соблюдать баланс между вкусной едой, общением и прогулками. «Не нужно впадать в крайности и делать акцент на одной еде. Обильные застолья нужно обязательно чередовать с такими же „обильными“ прогулками», — добавила нутрициолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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