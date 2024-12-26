Что известно о блогере, которого арестовали из-за съемки крушения самолета в Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев был задержан в городе Актау после того, как начал снимать последствия крушения самолета. По его словам, он выполнял задание от международных новостных агентств и имел при себе удостоверение журналиста от азербайджанского телеканала, что давало ему право на проведение съемок. Что известно о задержании — в материале URA.RU.
Что произошло
Азамат Сарсенбаев, снимавший место крушения самолета «Эмбраер 190» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау, был арестован на 10 суток за неповиновение полиции. Он прибыл на место происшествия спустя два часа после авиакатастрофы и обнаружил, что территория уже была оцеплена полицией и МЧС. В связи с этим ему пришлось использовать дрон для съемки с расстояния около километра от места крушения. Блогер подчеркнул, что местные власти и экстренные службы активно работали на месте, а также сообщил о большом количестве людей, которые собирались для донорства крови.
Причины ареста Сарсенбаева
Изначально Сарсенбаев был задержан за использование дрона, что могло мешать работе спасательных служб. После первого освобождения его снова арестовали за неповиновение полиции. Тупкараганский районный суд Мангистауской области вынес решение о его десятидневном аресте.
Реакция Сарсенбаева на задержание
После освобождения Азамат Сарсенбаев вышел на связь через свои соцсети, утверждая, что с ним все в порядке и он намерен продолжить информировать общественность о событиях в регионе. Блогер подчеркнул, что его действия были направлены на освещение событий и помощь в распространении информации о катастрофе.
«Никаких законных оснований меня задерживать нет, поговорил, объяснил ситуацию, что проводил съемку по просьбе мировых новостных изданий», — рассказал Сарсенбаев. Его слова приводит Liter.kz.
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