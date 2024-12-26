Что будет с ценами на продукты в январе

В январе жителей России ждет новое повышение цен на продукты первой необходимости. Об этом URA.RU сообщил основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, стоимость молочной продукции, яиц, хлеба, сахара и овощей увеличится на 5-15%.
«Молоко, сметана, сыр — плюс 8–10%. Энергозатраты и инфляция — главные виновники. Яйца — рост на 10-12%, производители объясняют это удорожанием кормов и логистики. Хлеб — прибавка около 6-7%, стоимость производства дает о себе знать. Овощи борщевого набора: картофель, морковь, лук — плюс 12–15%», — рассказал Ходченков.
Кроме того, до 2023 года государство активно регулировало цены на сахар и масло, чтобы сдерживать рост цен. В последующие годы такие меры применяются реже, но Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторить ситуацию и проверять необоснованный рост цен.
По словам инвестора, на глобальном уровне цены на продовольственные товары отображают текущее ухудшение экономической ситуации, ослабление рубля и рост инфляции. В ответ на это потребители будут искать возможности экономии, активнее использовать программы лояльности, выбирать более доступные альтернативные товары и делать запасы. Магазины с низкими ценами испытают повышенный спрос, а нехватка определенных продуктов станет ощутимой.
Ходченков счиатет, что людям стоит присматриваться к специальным предложениям, покупать продукты с долгим сроком хранения и искать бюджетные рецепты. В предстоящие месяцы не стоит ожидать улучшения ситуации: цены будут продолжать расти, а покупательская способность снижаться.
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