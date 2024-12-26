Бенуа Гру: «Не лучший матч получился у „Трактора“»

«Автомобилист» в уральском дерби обыграл «Трактор»

26 декабря 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Челябинский «Трактор» проиграл «Автомобилисту» со счетом 3:1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» выиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1. Комментируя поражение, главный тренер челябинской команды Бенуа Гру сообщил, что у «Трактора» получился не лучший матч. «Знаете, когда вы забиваете только одну шайбу за игру, то это создает неустойчивое положение, есть большой риск. Не лучший матч сегодня получился, но сезон длинный, все придет», — заявил канадский специалист. Гру отметил, что в матче вратарь ХК «Трактор» Закари Фукале хорошо действовал и держал команду в игре. То что матч закончился с таким счетом, тренер назвал «невезением». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» выиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1. Комментируя поражение, главный тренер челябинской команды Бенуа Гру сообщил, что у «Трактора» получился не лучший матч. «Знаете, когда вы забиваете только одну шайбу за игру, то это создает неустойчивое положение, есть большой риск. Не лучший матч сегодня получился, но сезон длинный, все придет», — заявил канадский специалист. Гру отметил, что в матче вратарь ХК «Трактор» Закари Фукале хорошо действовал и держал команду в игре. То что матч закончился с таким счетом, тренер назвал «невезением».