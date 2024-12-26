В поселке Шале (Свердловская область) обстреляли черный Kia. Силовики объявили в розыск Михаила Климова и Олега Тимофеева. Их подозревают в разбойном нападении. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«Несколько дней назад мужчины расстреляли автомобиль. Говорят, стреляли даже в водителя», — сказал собеседник агентства. Согласно ориентировке, Климов и Тимофеев могут передвигаться на Lexus, а при себе якобы имеют обрез.
Одного из подозреваемых уже могли задержать, добавил источник агентства. По данным второго собеседника, Kia принадлежит 66-летнему Александру В., который ранее был учредителем двух фирм (обе ныне ликвидированы).
Кроме того, Климов и Тимофеев, по словам односельчанина, дружат с Сергеем Колдаевым — одного из четырех ранее судимых лиц, которые обвинили бывшего участкового Юрия Золотко в избиении. Золотко попал под следствие после того, как раскрыл тайну могилы с тремя трупами. Тимофеев был на первом суде по избранию меры пресечения неуступчивому силовику. Тогда у него случился конфликт с супругой Юрия, сцену видел корреспондент URA.RU.
В пресс-группе МО МВД «Шалинский» отказались отвечать на вопросы URA.RU. И попросили обратиться к начальнику ОВД. Журналист направил запрос на его имя. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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