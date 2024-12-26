Скрылись на Lexus: силовики ищут боевиков, обстрелявших машину свердловчанина. Фото

В Шале обстреляли машину, подозреваемые скрылись на Lexus

27 декабря 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Шале (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Шале (Свердловская область) обстреляли черный Kia. Силовики объявили в розыск Михаила Климова и Олега Тимофеева. Их подозревают в разбойном нападении. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «Несколько дней назад мужчины расстреляли автомобиль. Говорят, стреляли даже в водителя», — сказал собеседник агентства. Согласно ориентировке, Климов и Тимофеев могут передвигаться на Lexus, а при себе якобы имеют обрез. Одного из подозреваемых уже могли задержать, добавил источник агентства. По данным второго собеседника, Kia принадлежит 66-летнему Александру В., который ранее был учредителем двух фирм (обе ныне ликвидированы). Кроме того, Климов и Тимофеев, по словам односельчанина, дружат с Сергеем Колдаевым — одного из четырех ранее судимых лиц, которые обвинили бывшего участкового Юрия Золотко в избиении. Золотко попал под следствие после того, как раскрыл тайну могилы с тремя трупами. Тимофеев был на первом суде по избранию меры пресечения неуступчивому силовику. Тогда у него случился конфликт с супругой Юрия, сцену видел корреспондент URA.RU. В пресс-группе МО МВД «Шалинский» отказались отвечать на вопросы URA.RU. И попросили обратиться к начальнику ОВД. Журналист направил запрос на его имя. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ориентировка на подозреваемых Фото: предоставлено собеседником агентства Машина, которую обстреляли Фото: предоставлено собеседником агентства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Шале (Свердловская область) обстреляли черный Kia. Силовики объявили в розыск Михаила Климова и Олега Тимофеева. Их подозревают в разбойном нападении. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «Несколько дней назад мужчины расстреляли автомобиль. Говорят, стреляли даже в водителя», — сказал собеседник агентства. Согласно ориентировке, Климов и Тимофеев могут передвигаться на Lexus, а при себе якобы имеют обрез. Одного из подозреваемых уже могли задержать, добавил источник агентства. По данным второго собеседника, Kia принадлежит 66-летнему Александру В., который ранее был учредителем двух фирм (обе ныне ликвидированы). Кроме того, Климов и Тимофеев, по словам односельчанина, дружат с Сергеем Колдаевым — одного из четырех ранее судимых лиц, которые обвинили бывшего участкового Юрия Золотко в избиении. Золотко попал под следствие после того, как раскрыл тайну могилы с тремя трупами. Тимофеев был на первом суде по избранию меры пресечения неуступчивому силовику. Тогда у него случился конфликт с супругой Юрия, сцену видел корреспондент URA.RU. В пресс-группе МО МВД «Шалинский» отказались отвечать на вопросы URA.RU. И попросили обратиться к начальнику ОВД. Журналист направил запрос на его имя. Ответ будет опубликован, как только поступит.