«Приставили пистолет к голове»: задержали боевиков, обстрелявших машину свердловчанину

В Шале (Свердловская область) задержали Олега Тимофеева и Михаила Климова, обстрелявшие машину местному жителю и обокравшие его. Информацию о поимке подозреваемых URA.RU подтвердил начальник местного ОВД подполковник Григорий Шестаков.
«Установлено, что 24 декабря Тимофеев и Климов, действуя группой лиц по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества, находясь в Kia, принадлежащей жителю Шали, приставили к голове последнего предмет, похожий на огнестрельное оружие. После чего, высказывая угрозу применения насилия опасного для жизни и здоровья для водителя Kia, у магазина „Калинка“ похитили его банковскую карту», — говорится в ответе на запрос за подписью офицера.
По словам Шестакова, Тимофеева задержали 26 декабря в частном доме, а Климов сам сдался полиции через два дня. Против них возбуждено три уголовных дела за разбой, неправомерное завладение авто и незаконное ношение оружия. Фигурантов заключили под стражу.
Их жертвой, по данным URA.RU, мог стать 66-летний Александр В. (ранее был учредителем двух фирм, обе ныне ликвидированы). Именно на него записан Kia.
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