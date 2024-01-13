В свердловском суде по делу экс-силовика, рассказавшего о трупах, начались разборки. Фото, видео

Родственники экс-участкового Золотко вступили в перепалку с потерпевшими в суде

14 января 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Родственники Юрия Золотко вступили в перепалку с потерпевшими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела В Шалинском районном суде (Свердловская область), где выбирают меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трупов и вскоре ставшего фигурантом дела о превышении полномочий, произошел конфликт. Его родные вступили в перепалку с потерпевшими — теми, кого Золотко якобы избил. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. В суд пришли двое мужчин (всего пострадавших по делу трое), которые заявили о насилии со стороны Юрия Золотко. «К вам когда-нибудь приходили домой с ножом?» — спросил потерпевший у супруги Золотко — Кристины. Она ответила, что напишет на него заявление в полицию. Также она заявила, что ранее получала угрозы от мужчин, которых якобы избил ее муж. Сотрудники конвоя попытались успокоить граждан. «Просим всех перестать устраивать балаган. Кто будет нарушать порядок, того будем выгонять [из здания] с составлением административного протокола», — сказал конвоир. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет. После этого домой к экс-участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей, возбудив дело о превышении полномочий. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Золотко увольняли из МВД. Через год он смог восстановиться через суд. Но потом два вышестоящих суда признали законным его увольнение. Потерпевшие вступили в словесную перепалку с родственниками обвиняемого экс-участкового Юрия Золотко Фото: Илья Московец, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шалинском районном суде (Свердловская область), где выбирают меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трупов и вскоре ставшего фигурантом дела о превышении полномочий, произошел конфликт. Его родные вступили в перепалку с потерпевшими — теми, кого Золотко якобы избил. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. В суд пришли двое мужчин (всего пострадавших по делу трое), которые заявили о насилии со стороны Юрия Золотко. «К вам когда-нибудь приходили домой с ножом?» — спросил потерпевший у супруги Золотко — Кристины. Она ответила, что напишет на него заявление в полицию. Также она заявила, что ранее получала угрозы от мужчин, которых якобы избил ее муж. Сотрудники конвоя попытались успокоить граждан. «Просим всех перестать устраивать балаган. Кто будет нарушать порядок, того будем выгонять [из здания] с составлением административного протокола», — сказал конвоир. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет. После этого домой к экс-участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей, возбудив дело о превышении полномочий. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Золотко увольняли из МВД. Через год он смог восстановиться через суд. Но потом два вышестоящих суда признали законным его увольнение.