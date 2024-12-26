В Сосновском районе Челябинской области, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Лот появился на интернет-доске объявлений.
«В Сосновском районе в поселке Западном предлагается к продаже крупный земельный участок площадью 40 гектаров для строительства торгово-развлекательного центра. Этот перспективный объект расположен всего в 10 километрах от Челябинска. Стоимость — 1 200 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что земельный участок привлекателен для крупных девелоперов и инвесторов. Имеется возможность подключения ко всем коммунальным сетям. Предложение о продаже земли за столь крупную сумму денег исходит от собственника.
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