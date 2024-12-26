На челябинской «Рублевке» за миллиард продают участок под строительство ТРК. Скрин

27 декабря 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

За землю в 10 километрах от Челябинска просят крупную сумму денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Лот появился на интернет-доске объявлений. «В Сосновском районе в поселке Западном предлагается к продаже крупный земельный участок площадью 40 гектаров для строительства торгово-развлекательного центра. Этот перспективный объект расположен всего в 10 километрах от Челябинска. Стоимость — 1 200 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Отмечается, что земельный участок привлекателен для крупных девелоперов и инвесторов. Имеется возможность подключения ко всем коммунальным сетям. Предложение о продаже земли за столь крупную сумму денег исходит от собственника. Отмечается, что участок свободен от застройки сайт «Авито» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Лот появился на интернет-доске объявлений. «В Сосновском районе в поселке Западном предлагается к продаже крупный земельный участок площадью 40 гектаров для строительства торгово-развлекательного центра. Этот перспективный объект расположен всего в 10 километрах от Челябинска. Стоимость — 1 200 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Отмечается, что земельный участок привлекателен для крупных девелоперов и инвесторов. Имеется возможность подключения ко всем коммунальным сетям. Предложение о продаже земли за столь крупную сумму денег исходит от собственника.