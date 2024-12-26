26 декабря 2024

На челябинской «Рублевке» за миллиард продают участок под строительство ТРК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Место будущего строительства гипермаркета Икеа. Сосновский район. Челябинская область, снег, поле, зима, полевая дорога
За землю в 10 километрах от Челябинска просят крупную сумму денег Фото:

В Сосновском районе Челябинской области, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Лот появился на интернет-доске объявлений.

«В Сосновском районе в поселке Западном предлагается к продаже крупный земельный участок площадью 40 гектаров для строительства торгово-развлекательного центра. Этот перспективный объект расположен всего в 10 километрах от Челябинска. Стоимость — 1 200 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что земельный участок привлекателен для крупных девелоперов и инвесторов. Имеется возможность подключения ко всем коммунальным сетям. Предложение о продаже земли за столь крупную сумму денег исходит от собственника.

Отмечается, что участок свободен от застройки
Отмечается, что участок свободен от застройки

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В Сосновском районе Челябинской области, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Лот появился на интернет-доске объявлений. «В Сосновском районе в поселке Западном предлагается к продаже крупный земельный участок площадью 40 гектаров для строительства торгово-развлекательного центра. Этот перспективный объект расположен всего в 10 километрах от Челябинска. Стоимость — 1 200 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Отмечается, что земельный участок привлекателен для крупных девелоперов и инвесторов. Имеется возможность подключения ко всем коммунальным сетям. Предложение о продаже земли за столь крупную сумму денег исходит от собственника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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