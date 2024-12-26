У китайского бизнесмена в Екатеринбурге угнали Lexus с кучей денег

27 декабря 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

В салоне иномарки были дорогой телефон и 10 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU У бизнесмена из Китая в Екатеринбурге угнали автомобиль Lexus, в котором находились 10 миллионов наличными. Угонщика ищут, сообщил URA.RU источник. «Китаец является директором одной из фирм в Екатеринбурге. Ему позвонил знакомый, заявил, что тот ему должен денег, и партнеры договорились о встрече возле ТЦ „Мега“. Там между мужчинами случился конфликт: товарищ требовал от китайца 3,5 млн за работу на его фирму, оскорблял и угрожал. В итоге он приказал коммерсанту отдать ключи от белого Lexus, запрыгнул в авто и скрылся», — рассказал собеседник агентства. В машине были паспорт и другие документы бизнесмена, iPhone, продукты, а самое главное — 10 миллионов рублей. Сейчас иномарку и угонщика ищут, проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бизнесмена из Китая в Екатеринбурге угнали автомобиль Lexus, в котором находились 10 миллионов наличными. Угонщика ищут, сообщил URA.RU источник. «Китаец является директором одной из фирм в Екатеринбурге. Ему позвонил знакомый, заявил, что тот ему должен денег, и партнеры договорились о встрече возле ТЦ „Мега“. Там между мужчинами случился конфликт: товарищ требовал от китайца 3,5 млн за работу на его фирму, оскорблял и угрожал. В итоге он приказал коммерсанту отдать ключи от белого Lexus, запрыгнул в авто и скрылся», — рассказал собеседник агентства. В машине были паспорт и другие документы бизнесмена, iPhone, продукты, а самое главное — 10 миллионов рублей. Сейчас иномарку и угонщика ищут, проводится проверка.