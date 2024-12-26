26 декабря 2024

У китайского бизнесмена в Екатеринбурге угнали Lexus с кучей денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, салон автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
В салоне иномарки были дорогой телефон и 10 млн Фото:

У бизнесмена из Китая в Екатеринбурге угнали автомобиль Lexus, в котором находились 10 миллионов наличными. Угонщика ищут, сообщил URA.RU источник.

«Китаец является директором одной из фирм в Екатеринбурге. Ему позвонил знакомый, заявил, что тот ему должен денег, и партнеры договорились о встрече возле ТЦ „Мега“. Там между мужчинами случился конфликт: товарищ требовал от китайца 3,5 млн за работу на его фирму, оскорблял и угрожал. В итоге он приказал коммерсанту отдать ключи от белого Lexus, запрыгнул в авто и скрылся», — рассказал собеседник агентства.

В машине были паспорт и другие документы бизнесмена, iPhone, продукты, а самое главное — 10 миллионов рублей. Сейчас иномарку и угонщика ищут, проводится проверка.

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У бизнесмена из Китая в Екатеринбурге угнали автомобиль Lexus, в котором находились 10 миллионов наличными. Угонщика ищут, сообщил URA.RU источник. «Китаец является директором одной из фирм в Екатеринбурге. Ему позвонил знакомый, заявил, что тот ему должен денег, и партнеры договорились о встрече возле ТЦ „Мега“. Там между мужчинами случился конфликт: товарищ требовал от китайца 3,5 млн за работу на его фирму, оскорблял и угрожал. В итоге он приказал коммерсанту отдать ключи от белого Lexus, запрыгнул в авто и скрылся», — рассказал собеседник агентства. В машине были паспорт и другие документы бизнесмена, iPhone, продукты, а самое главное — 10 миллионов рублей. Сейчас иномарку и угонщика ищут, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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