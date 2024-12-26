Оборонный завод Кургана отдает властям важный объект

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» безвозмездно передает спортивный комплекс по улице Гоголя в муниципальную собственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.
«„Курганмашзавод“ безвозмездно передает в муниципальную собственность Курганской области спортивный зал „Медведь“. Это станет существенным вкладом предприятия в реализацию регионального проекта „Развитие физической культуры и спорта“», — сообщили в пресс-службе предприятия. Передачу спорткомплекса планируют завершить до конца 2024 года.
Здание спортзала было построено КМЗ в 1961 году. Последние пять лет он был базовой площадкой для спортклуба «Медведь» регионального отделения Всероссийской федерации самбо. По поручению губернатора Вадима Шумкова, спортивный комплекс, расположенный вблизи гимназии №31, будет отремонтирован.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел ремонт заводского спорткомплекса «Зауралец». В здании заменили окна, отремонтировали коридоры, раздевалки, кровлю и игровой зал. Новое спортивное сооружение предназначено для игровых видов спорта.
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