26 декабря 2024

Оборонный завод Кургана отдает властям важный объект

Курганмашзавод бесплатно передает властям спорткомплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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КМЗ передает спортзал в муниципальную собственность
КМЗ передает спортзал в муниципальную собственность Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» безвозмездно передает спортивный комплекс по улице Гоголя в муниципальную собственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

«„Курганмашзавод“ безвозмездно передает в муниципальную собственность Курганской области спортивный зал „Медведь“. Это станет существенным вкладом предприятия в реализацию регионального проекта „Развитие физической культуры и спорта“», — сообщили в пресс-службе предприятия. Передачу спорткомплекса планируют завершить до конца 2024 года.

Здание спортзала было построено КМЗ в 1961 году. Последние пять лет он был базовой площадкой для спортклуба «Медведь» регионального отделения Всероссийской федерации самбо. По поручению губернатора Вадима Шумкова, спортивный комплекс, расположенный вблизи гимназии №31, будет отремонтирован. 

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел ремонт заводского спорткомплекса «Зауралец». В здании заменили окна, отремонтировали коридоры, раздевалки, кровлю и игровой зал. Новое спортивное сооружение предназначено для игровых видов спорта. 

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» безвозмездно передает спортивный комплекс по улице Гоголя в муниципальную собственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «„Курганмашзавод“ безвозмездно передает в муниципальную собственность Курганской области спортивный зал „Медведь“. Это станет существенным вкладом предприятия в реализацию регионального проекта „Развитие физической культуры и спорта“», — сообщили в пресс-службе предприятия. Передачу спорткомплекса планируют завершить до конца 2024 года. Здание спортзала было построено КМЗ в 1961 году. Последние пять лет он был базовой площадкой для спортклуба «Медведь» регионального отделения Всероссийской федерации самбо. По поручению губернатора Вадима Шумкова, спортивный комплекс, расположенный вблизи гимназии №31, будет отремонтирован.  Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел ремонт заводского спорткомплекса «Зауралец». В здании заменили окна, отремонтировали коридоры, раздевалки, кровлю и игровой зал. Новое спортивное сооружение предназначено для игровых видов спорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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