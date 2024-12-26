На севере Свердловской области 25 декабря произошло землетрясение. Такие данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных.
Судя по карте сейсмических событий, подземные толчки зафиксировали в 14:57 по Гринвичу (19:57 по местному времени) в лесном массиве возле поселка Красный Яр под Краснотурьинском. Сила колебаний составила 3,9 балла, что превышает среднюю магнитуду землетрясения.
В предыдущий раз подземные толчки наблюдались также на севере региона, а именно возле села Адриановичи Серовского района. Это было в начале декабря.
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