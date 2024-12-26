26 декабря 2024

Новое землетрясение произошло в Свердловской области. Скрин

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, упавшее дерево, катав-ивановский район
Сила колебаний составила 3,9 балла (архивное фото) Фото:

На севере Свердловской области 25 декабря произошло землетрясение. Такие данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных.

Судя по карте сейсмических событий, подземные толчки зафиксировали в 14:57 по Гринвичу (19:57 по местному времени) в лесном массиве возле поселка Красный Яр под Краснотурьинском. Сила колебаний составила 3,9 балла, что превышает среднюю магнитуду землетрясения.

В предыдущий раз подземные толчки наблюдались также на севере региона, а именно возле села Адриановичи Серовского района. Это было в начале декабря.

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На севере Свердловской области 25 декабря произошло землетрясение. Такие данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Судя по карте сейсмических событий, подземные толчки зафиксировали в 14:57 по Гринвичу (19:57 по местному времени) в лесном массиве возле поселка Красный Яр под Краснотурьинском. Сила колебаний составила 3,9 балла, что превышает среднюю магнитуду землетрясения. В предыдущий раз подземные толчки наблюдались также на севере региона, а именно возле села Адриановичи Серовского района. Это было в начале декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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