В Свердловской области произошло землетрясение

На севере Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Такие данные появились на сайте Казахстанского национального центра данных.
Судя по точке, обозначенной сейсмологами, подземные толчки были возле села Адриановичи Серовского района. Они произошли еще 5 декабря, однако аппаратура зафиксировала их недавно. Согласно шкале Рихтера, магнитуда 4,0—4,5 баллов означает, что вблизи эпицентра могут наблюдаться небольшие повреждения.
В предыдущий раз землетрясение наблюдалось на юге Свердловской области. Это было в июне возле Каменска-Уральского.
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