09 декабря 2024

В Свердловской области произошло землетрясение

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При магнитуде 4,1 могут быть небольшие повреждения почвы и объектов Фото:

На севере Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Такие данные появились на сайте Казахстанского национального центра данных.

Судя по точке, обозначенной сейсмологами, подземные толчки были возле села Адриановичи Серовского района. Они произошли еще 5 декабря, однако аппаратура зафиксировала их недавно. Согласно шкале Рихтера, магнитуда 4,0—4,5 баллов означает, что вблизи эпицентра могут наблюдаться небольшие повреждения.

В предыдущий раз землетрясение наблюдалось на юге Свердловской области. Это было в июне возле Каменска-Уральского.

Возле небольшого села Адриановичи зафиксированы подземные толчки
Возле небольшого села Адриановичи зафиксированы подземные толчки
Фото:

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На севере Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Такие данные появились на сайте Казахстанского национального центра данных. Судя по точке, обозначенной сейсмологами, подземные толчки были возле села Адриановичи Серовского района. Они произошли еще 5 декабря, однако аппаратура зафиксировала их недавно. Согласно шкале Рихтера, магнитуда 4,0—4,5 баллов означает, что вблизи эпицентра могут наблюдаться небольшие повреждения. В предыдущий раз землетрясение наблюдалось на юге Свердловской области. Это было в июне возле Каменска-Уральского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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