Экс-начальника ОВО Салехарда Биля отпустили домой после двух месяцев в СИЗО

Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте.
«Суд изменил меру пресечения Андрею Билю. Его выпустили на свободу под запрет определенных действий», — рассказал собеседник агентства.
Биль не должен общаться со свидетелями по делу, не должен пользоваться телефоном и интернетом. Дом он может покидать только в строго определенные часы.
Начальник ОВО Салехарда подозревается в совершении преступления по статье 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». Расследованием занимаются следователи окружного управления Следкома.
URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу ведомства. Там от комментариев воздержались.
Биль был задержан в собственном доме 18 октября, о чем первым сообщило URA.RU. Позже в деле офицера, который, по версии силовиков, незаконно использовал труд подчиненных, появились признаки преступления сексуального характера.
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