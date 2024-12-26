26 декабря 2024

Экс-начальника ОВО Салехарда Биля отпустили домой после двух месяцев в СИЗО

Суд отменил арест офицеру из ЯНАО Билю, подозреваемому в двух преступлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заменил Андрею Билю арест на ограничительные меры
Суд заменил Андрею Билю арест на ограничительные меры Фото:

Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте.

«Суд изменил меру пресечения Андрею Билю. Его выпустили на свободу под запрет определенных действий», — рассказал собеседник агентства.

Биль не должен общаться со свидетелями по делу, не должен пользоваться телефоном и интернетом. Дом он может покидать только в строго определенные часы.

Начальник ОВО Салехарда подозревается в совершении преступления по статье 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». Расследованием занимаются следователи окружного управления Следкома.

URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу ведомства. Там от комментариев воздержались. 

Биль был задержан в собственном доме 18 октября, о чем первым сообщило URA.RU. Позже в деле офицера, который, по версии силовиков, незаконно использовал труд подчиненных, появились признаки преступления сексуального характера. 

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Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте. «Суд изменил меру пресечения Андрею Билю. Его выпустили на свободу под запрет определенных действий», — рассказал собеседник агентства. Биль не должен общаться со свидетелями по делу, не должен пользоваться телефоном и интернетом. Дом он может покидать только в строго определенные часы. Начальник ОВО Салехарда подозревается в совершении преступления по статье 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». Расследованием занимаются следователи окружного управления Следкома. URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу ведомства. Там от комментариев воздержались.  Биль был задержан в собственном доме 18 октября, о чем первым сообщило URA.RU. Позже в деле офицера, который, по версии силовиков, незаконно использовал труд подчиненных, появились признаки преступления сексуального характера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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