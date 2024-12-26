Как изменится расписание автобусов между городами в новогодние праздники-2025 в Челябинской области

Расписание движения автобусов в Челябинской области изменится после Нового года

27 декабря 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Некоторые автобусы будут ездить в Челябинск в новогодние праздники по измененному графику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в дни новогодних праздников с 29 декабря по 8 января изменится расписание транспорта, курсирующего между городами. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «На некоторых межмуниципальных маршрутах в Челябинской области изменится график движения в дни новогодних праздников. Сообщаем информацию об изменениях в работе межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Маршрут №567 Трехгорный — Челябинск в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №567 на 1 января. Автобус из Трехгорного в Челябинск отправится в 07:00 и 17:00. Маршруты №549 и №557 из Нязепетровска в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №549 Нязепетровск — Челябинск. Из Нязепетровска в Челябинск 29 декабря, 1-2, 4-5 и 7 января рейсы отправятся в 6:20, 11:05. 30—31 декабря, 3, 6, 8 января из Нязепетровска в Челябинск рейсы отправятся в 4:30, 6:20, 11:05. Изменения коснутся рейса №557 Нязепетровск — Верхний Уфалей. С 1 по 5 января и 8 января рейс не работает. 29—31 декабря, 6—7 января автобусы отправятся из Нязепетровска в Верхний Уфалей в 11:20 и 18:20. Маршруты №431 и №501 из Кусы в новогодние праздники-2025 Некоторые рейсы в новогодние праздники отменены в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изменения коснутся рейса №431 Куса — Златоуст на 1 января. Рейс отправится из Кусы в 12:20, 15:00, 17:50. Изменения коснутся рейса №501 Куса — Челябинск. Из Кусы в Челябинске 29 декабря рейс отправится в 5:05, 6:55, 11:30, 16:20, 30 декабря — в 5:05, 6:55, 11:30, 31 декабря — в 5:05, 6:55, 8:20. 1 января рейс отправится в 11:30, 16:20. Со 2 по 4 января, 7 и 8 января — в 6:55, 8:20, 11:30, 16:20, 5—6 января — в 6:55, 11:30, 16:20. Маршруты №196 и №301 из Кыштыма в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №196 Озерск — Кыштым. С 1 по 8 января рейс из Кыштыма отправится в 5:55, 7:55, 9:55, 11:55, 14:55, 16:55, 19:00, 20:30. Изменения коснутся рейса №301 Кыштым — Новогорный. С 1 по 8 января рейс отправится из Кыштыма в 10:50, 17:15. Маршрут №250 из Троицка в новогодние праздники-2025 Пассажирам стоит сохранить расписание, чтобы не пропустить свой рейс Фото: Размик Закарян © URA.RU Изменения коснутся рейса №250 Троицк — поселок Кварцитный. Рейс отправится из Троицка 30—31 декабря в 6:10, 6:50, 8:50, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 16:50, 17:50, 18:50. 1—2 января в 10:50, 12:50, 16:50, 18:50, с 3 по 8 января в 6:10, 6:40, 8:50, 10:50, 12:50, 14:20, 16:50, 18:50. Маршрут №387 из Златоуста в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №387 Златоуст — Миасс. 1 января маршрут не работает. Далее по расписанию. Маршрут №707 из поселка Бреды в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №707 Бреды — Челябинск. 1 января маршрут не работает. Далее по расписанию. Маршрута №340 из поселка Кисегач в новогодние праздники-2025 Изменения коснутся рейса №340 Кисегач — Челябинск. С 1 по 3 января маршрут не работает. Далее по расписанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в дни новогодних праздников с 29 декабря по 8 января изменится расписание транспорта, курсирующего между городами. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «На некоторых межмуниципальных маршрутах в Челябинской области изменится график движения в дни новогодних праздников. Сообщаем информацию об изменениях в работе межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Изменения коснутся рейса №567 на 1 января. Автобус из Трехгорного в Челябинск отправится в 07:00 и 17:00. Изменения коснутся рейса №549 Нязепетровск — Челябинск. Из Нязепетровска в Челябинск 29 декабря, 1-2, 4-5 и 7 января рейсы отправятся в 6:20, 11:05. 30—31 декабря, 3, 6, 8 января из Нязепетровска в Челябинск рейсы отправятся в 4:30, 6:20, 11:05. Изменения коснутся рейса №557 Нязепетровск — Верхний Уфалей. С 1 по 5 января и 8 января рейс не работает. 29—31 декабря, 6—7 января автобусы отправятся из Нязепетровска в Верхний Уфалей в 11:20 и 18:20. Изменения коснутся рейса №431 Куса — Златоуст на 1 января. Рейс отправится из Кусы в 12:20, 15:00, 17:50. Изменения коснутся рейса №501 Куса — Челябинск. Из Кусы в Челябинске 29 декабря рейс отправится в 5:05, 6:55, 11:30, 16:20, 30 декабря — в 5:05, 6:55, 11:30, 31 декабря — в 5:05, 6:55, 8:20. 1 января рейс отправится в 11:30, 16:20. Со 2 по 4 января, 7 и 8 января — в 6:55, 8:20, 11:30, 16:20, 5—6 января — в 6:55, 11:30, 16:20. Изменения коснутся рейса №196 Озерск — Кыштым. С 1 по 8 января рейс из Кыштыма отправится в 5:55, 7:55, 9:55, 11:55, 14:55, 16:55, 19:00, 20:30. Изменения коснутся рейса №301 Кыштым — Новогорный. С 1 по 8 января рейс отправится из Кыштыма в 10:50, 17:15. Изменения коснутся рейса №250 Троицк — поселок Кварцитный. Рейс отправится из Троицка 30—31 декабря в 6:10, 6:50, 8:50, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 16:50, 17:50, 18:50. 1—2 января в 10:50, 12:50, 16:50, 18:50, с 3 по 8 января в 6:10, 6:40, 8:50, 10:50, 12:50, 14:20, 16:50, 18:50. Изменения коснутся рейса №387 Златоуст — Миасс. 1 января маршрут не работает. Далее по расписанию. Изменения коснутся рейса №707 Бреды — Челябинск. 1 января маршрут не работает. Далее по расписанию. Изменения коснутся рейса №340 Кисегач — Челябинск. С 1 по 3 января маршрут не работает. Далее по расписанию.