Жители Магнитогорска подали в суд на мэрию из-за новой дороги

Жители поселка Звездный против строительства четырехполосной дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Звездный в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, подали в суд на администрацию города из-за строительства под окнами четырехполосной дороги. В мэрии Магнитогорска URA.RU ответили, что дорога в этом месте была запланирована проектом, который прошел госэкспертизу.

«Были публичные обсуждения по проекту планировки, но в него постоянно вносились изменения. В итоге проект планировки, представленный для общественного обсуждения, просто не соответствует объекту планировки, утвержденному по итогам общественных обсуждений. В итоге вплотную под нашими окнами появляется автомагистраль», — цитируют слова жителей поселка сайт «Верстов.Инфо». Они подали коллективный иск в суд.

Жители пожаловались на шум от тяжелой техники, которая работает прямо за их окнами. В некоторых домах появились трещины от разбивания грунта. Также они опасаются, что после строительства дороги от проезжающего транспорта будет шум, пыль, вибрации и выбросы.

Четырехполосная дорога длиной 1,3 километра и шириной 13 метров будет вести к новому поселку, который будет строиться за Звездным. Запланированы тротуар шириной 2,25 метра и велодорожка, стоимость объекта порядка 200 миллионов рублей, она должна быть готова к концу лета 2025 года.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска, проект планировки и межевания территории утвержден постановлением администрации. Согласно проекту, этот участок является улицей местного значения.

«Работы по строительству автодороги по улице 50-летия Магнитки от шоссе Западное до улицы Татьяничевой производится согласно проекту, прошедшему госэкспертизу „ОГАУ Челябинской области“ и получившему положительное заключение с соблюдением нормативных требований к расположению автомобильной дороги к жилым застройкам. Строительство осуществляется в соответствии с проектом планировки жилой застройки, в границах отведенного под строительство земельного участка», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.