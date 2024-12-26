26 декабря 2024

Польские партнеры «Газпрома» игнорируют тяжбу по ямальскому газопроводу

Польские партнеры «Газпрома» игнорируют судебные извещения в споре с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия несет убытки в связи с неполученной прибылью за транспортировку в Польшу ямальского газа
Россия несет убытки в связи с неполученной прибылью за транспортировку в Польшу ямальского газа Фото:

Польские партнеры ПАО «Газпром», в частности, Orlen, игнорируют извещения Арбитражного суда по иску о возврате акций, вложенных Россией в системы газопроводов для транспортировки в Европу ямальского газа. Рассмотрение спора пришлось отложить до августа 2025 года с назначением резервных дат на более поздние сроки, следует из данных о движении дела.

Как сообщается в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сведения о надлежащем извещении ответчиков, зарегистрированных на территории Республики Польши, отсутствуют. Предварительное и основное судебное заседание откладываются на 13 августа 2025 года с последующим продлением сроков на сентябрь, октябрь и ноябрь в случае неявки ответчиков.

Ранее ПАО «Газпром» уточняло сумму понесенных убытков, увеличив иск с 710 млн долларов до  одного млрд долларов в связи с включением в него нераспределенной прибыли прошлых лет. Польские партнеры «Газпрома», в частности, АО «Орлен» и «Система транзитных газопроводов „ЕВРОПОЛ ГАЗ“, владеют участком ямальского газопровода. 

Как поясняла Генпрокуратура РФ, польские власти предприняли беспринципные меры в отношении активов ПАО «Газпром» и нарушают права и законные интересы Российской Федерации:

«Настоящий спор инициирован в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции РФ в российско-польское предприятие, учрежденное по соглашению между Правительством РФ и Правительством Республики Польша о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Республики Польша», – сообщается в определении суда о привлечении Генеральной прокуратуры РФ к спору «Газпрома» и партнеров.

В сентябре 2024 года суд наложил арест на недвижимость АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» в Москве. Заявление о принятии обеспечительных мер подавала генпрокуратура.

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Польские партнеры ПАО «Газпром», в частности, Orlen, игнорируют извещения Арбитражного суда по иску о возврате акций, вложенных Россией в системы газопроводов для транспортировки в Европу ямальского газа. Рассмотрение спора пришлось отложить до августа 2025 года с назначением резервных дат на более поздние сроки, следует из данных о движении дела. Как сообщается в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сведения о надлежащем извещении ответчиков, зарегистрированных на территории Республики Польши, отсутствуют. Предварительное и основное судебное заседание откладываются на 13 августа 2025 года с последующим продлением сроков на сентябрь, октябрь и ноябрь в случае неявки ответчиков. Ранее ПАО «Газпром» уточняло сумму понесенных убытков, увеличив иск с 710 млн долларов до  одного млрд долларов в связи с включением в него нераспределенной прибыли прошлых лет. Польские партнеры «Газпрома», в частности, АО «Орлен» и «Система транзитных газопроводов „ЕВРОПОЛ ГАЗ“, владеют участком ямальского газопровода.  Как поясняла Генпрокуратура РФ, польские власти предприняли беспринципные меры в отношении активов ПАО «Газпром» и нарушают права и законные интересы Российской Федерации: В сентябре 2024 года суд наложил арест на недвижимость АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» в Москве. Заявление о принятии обеспечительных мер подавала генпрокуратура.
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