26 декабря 2024

Две тюменские компании поссорились из-за ковра

Две компании будут судиться за название «Тюменский ковер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский ковер является знаковым для региона
Тюменский ковер является знаковым для региона Фото:

В Тюмени две компании, производящие ковры, не смогли поделить общее название. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«В Арбитражный суд Тюменской области обратилась „Сибирская ковровая фабрика“ с исковым заявлением к компании „Тюменский махровый ковер“ о защите исключительных прав на наименование места происхождения товара. По информации фабрики, фирма без ее согласия производит, рекламирует, предлагает к продаже ковры и ковровые изделия, используя для индивидуализации своих товаров обозначения „Тюменский ковер“ и „Тюменский махровый ковер“», — сообщили в ведомстве.

Фабрика настаивает, что именно она имеет право выпускать изделия под названием «Тюменский ковер». Компания обратилась в суд с требованием запретить использовать их название и настаивает на компенсации в размере миллиона рублей.

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В Тюмени две компании, производящие ковры, не смогли поделить общее название. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «В Арбитражный суд Тюменской области обратилась „Сибирская ковровая фабрика“ с исковым заявлением к компании „Тюменский махровый ковер“ о защите исключительных прав на наименование места происхождения товара. По информации фабрики, фирма без ее согласия производит, рекламирует, предлагает к продаже ковры и ковровые изделия, используя для индивидуализации своих товаров обозначения „Тюменский ковер“ и „Тюменский махровый ковер“», — сообщили в ведомстве. Фабрика настаивает, что именно она имеет право выпускать изделия под названием «Тюменский ковер». Компания обратилась в суд с требованием запретить использовать их название и настаивает на компенсации в размере миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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