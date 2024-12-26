Две тюменские компании поссорились из-за ковра

В Тюмени две компании, производящие ковры, не смогли поделить общее название. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«В Арбитражный суд Тюменской области обратилась „Сибирская ковровая фабрика“ с исковым заявлением к компании „Тюменский махровый ковер“ о защите исключительных прав на наименование места происхождения товара. По информации фабрики, фирма без ее согласия производит, рекламирует, предлагает к продаже ковры и ковровые изделия, используя для индивидуализации своих товаров обозначения „Тюменский ковер“ и „Тюменский махровый ковер“», — сообщили в ведомстве.
Фабрика настаивает, что именно она имеет право выпускать изделия под названием «Тюменский ковер». Компания обратилась в суд с требованием запретить использовать их название и настаивает на компенсации в размере миллиона рублей.
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