Движение на ЕКАД встало из-за массового ДТП с фурами. Фото

27 декабря 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

На месте работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 77-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги выстроилась огромная пробка из-за аварии с четырьмя машинами, включая две фуры. На месте работают инспекторы ДПС, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ГАИ информирует автомобилистов о затруднении движения транспорта на 77-м километре ЕКАД Чкаловского района в связи с ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение четырех транспортных средств», — пояснили в ведомстве. В результате аварии люди не пострадали. «Призываем автомобилистов к предельной осторожности и выбору скорости, учитывая погодные условия», — подчеркнули в Госавтоинспекции. Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 77-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги выстроилась огромная пробка из-за аварии с четырьмя машинами, включая две фуры. На месте работают инспекторы ДПС, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ГАИ информирует автомобилистов о затруднении движения транспорта на 77-м километре ЕКАД Чкаловского района в связи с ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение четырех транспортных средств», — пояснили в ведомстве. В результате аварии люди не пострадали. «Призываем автомобилистов к предельной осторожности и выбору скорости, учитывая погодные условия», — подчеркнули в Госавтоинспекции.