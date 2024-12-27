На 77-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги выстроилась огромная пробка из-за аварии с четырьмя машинами, включая две фуры. На месте работают инспекторы ДПС, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«ГАИ информирует автомобилистов о затруднении движения транспорта на 77-м километре ЕКАД Чкаловского района в связи с ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение четырех транспортных средств», — пояснили в ведомстве.
В результате аварии люди не пострадали. «Призываем автомобилистов к предельной осторожности и выбору скорости, учитывая погодные условия», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
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