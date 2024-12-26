Житель Чусового получил семь лет колонии за ДТП, в котором погиб ребенок

В Чусовом Пермского края суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил смертельное ДТП. Мужчина, управляя легковым автомобилем, наехал на 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался. Суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Суд с учетом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии поселения», — рассказали агентству в ведомстве. Мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу, родственниов погибшего ребенка общую сумму 7,9 млн рублей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в августе этого года. Водитель «семерки» совершил наезд на несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде по обочине. От полученных травм мальчик от скончался в машине скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!