26 декабря 2024

Житель Чусового получил семь лет колонии за ДТП, в котором погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил мужчину к семи годам колонии-поселения
Суд приговорил мужчину к семи годам колонии-поселения Фото:

В Чусовом Пермского края суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил смертельное ДТП. Мужчина, управляя легковым автомобилем, наехал на 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался. Суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Суд с учетом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии поселения», — рассказали агентству в ведомстве. Мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу, родственниов погибшего ребенка общую сумму 7,9 млн рублей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в августе этого года. Водитель «семерки» совершил наезд на несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде по обочине. От полученных травм мальчик от скончался в машине скорой помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом Пермского края суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил смертельное ДТП. Мужчина, управляя легковым автомобилем, наехал на 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался. Суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры. «Суд с учетом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии поселения», — рассказали агентству в ведомстве. Мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу, родственниов погибшего ребенка общую сумму 7,9 млн рублей. Дорожно-транспортное происшествие произошло в августе этого года. Водитель «семерки» совершил наезд на несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде по обочине. От полученных травм мальчик от скончался в машине скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...