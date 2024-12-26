Силовики в ХМАО эвакуировали школу из-за подозрительной коробки

Инженерно-техническая группа Росгвардии выясняет содержимое подозрительной коробки
В Нижневартовске (ХМАО) силовики эвакуировали школу из-за подозрительной коробки, которую нашел охранник. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В школе №44 охранник обнаружил подозрительную коробку и нажал тревожную кнопку Росгвардии. Силовики забрали предмет, сейчас выясняют его содержимое», — рассказал агентству источник. На месте работает инженерно-техническая группа Росгвардии.
Также в гимназию №2 поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным. URA.RU запросило комментарий в Росгвардии ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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