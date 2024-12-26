26 декабря 2024

Силовики в ХМАО эвакуировали школу из-за подозрительной коробки

В Нижневартовске эвакуирована школа №44 из-за подозрительной коробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Инженерно-техническая группа Росгвардии выясняет содержимое подозрительной коробки
Инженерно-техническая группа Росгвардии выясняет содержимое подозрительной коробки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) силовики эвакуировали школу из-за подозрительной коробки, которую нашел охранник. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В школе №44 охранник обнаружил подозрительную коробку и нажал тревожную кнопку Росгвардии. Силовики забрали предмет, сейчас выясняют его содержимое», — рассказал агентству источник. На месте работает инженерно-техническая группа Росгвардии.

Также в гимназию №2 поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным. URA.RU запросило комментарий в Росгвардии ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) силовики эвакуировали школу из-за подозрительной коробки, которую нашел охранник. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В школе №44 охранник обнаружил подозрительную коробку и нажал тревожную кнопку Росгвардии. Силовики забрали предмет, сейчас выясняют его содержимое», — рассказал агентству источник. На месте работает инженерно-техническая группа Росгвардии. Также в гимназию №2 поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным. URA.RU запросило комментарий в Росгвардии ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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