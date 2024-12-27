Взлет цен на икру и мандарины: как в Пермском крае подорожал новогодний стол. Видео

Пермяки потратят на новогодний стол более восьми тысяч рублей

27 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Новогодний стол для пермяков стал дороже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новогодний стол в 2024 году обойдется россиянам примерно в 9 тысяч рублей. По данным аналитиков единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя стоимость праздничной продуктовой корзины по стране выросла на 13,5%. URA.RU посчитало, как изменились цены на популярные продукты для новогоднего застолья в Пермском крае за последние пять лет, ориентируясь на средние цены в местных магазинах и данные Росстата. Стандартная продуктовая корзина Стандартный набор для новогоднего стола пермяков состоит из горячего блюда, салатов, бутербродов с икрой, нарезок, фруктов, овощей, сладостей, игристого вина и сока. Самое популярное горячее картошка с курицей обойдется пермякам в 480 рублей. Привычный салат оливье подорожал на 59,9% по сравнению с 2020 годом (с 337 до 538 рублей). Больше всего в цене выросли такие ингредиенты, как вареная колбаса, майонез и куриные яйца. Стоимость салата «Селедка под шубой» поднялась почти в два раза и составила 339 рублей (в 2020 году салат обошелся бы в 175 рублей). Самые дорогие продукты В топе самых дорогих новогодних закусок оказались бутерброды с икрой. В 2020 году за 743 рубля можно было купить 0,2 кг деликатеса. В 2024 году баночку красной икры горбуши весом в 95 граммов можно найти в пермских магазинах за 579,99 рублей — с учетом скидки. На мясную и сырную нарезки уйдет больше тысячи рублей. Свежие помидоры и огурцы с 2020 года подорожали почти в три раза — со 150 до 305 рублей за 500 граммов каждого овоща. Апельсины стали дороже на 30 рублей, сейчас стоимость килограмма в среднем составляет 170 рублей. Традиционные для праздника мандарины сегодня стоят в районе 200 рублей за килограмм. Средняя цена игристого вина составила 267,5 рублей. Это на 27,19% больше показателей 2020 года. Индекс новогоднего стола За последние пять лет стоимость новогоднего стола в Пермском крае в среднем выросла на две тысячи рублей и составила более восьми тысяч рублей. В 2020 году на семью из 4 взрослых и 1 ребенка достаточно было 6291 рублей. Последнее заметное повышение цен на традиционные «новогодние» продукты произошло в ноябре 2024 года — на 2,6%. При этом Пермьстат зафиксировал значительное увеличение стоимости маринованной, копченой рыбы (7,8%), соленой сельди (5%), сыров, консервов и овощей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодний стол в 2024 году обойдется россиянам примерно в 9 тысяч рублей. По данным аналитиков единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя стоимость праздничной продуктовой корзины по стране выросла на 13,5%. URA.RU посчитало, как изменились цены на популярные продукты для новогоднего застолья в Пермском крае за последние пять лет, ориентируясь на средние цены в местных магазинах и данные Росстата. Стандартная продуктовая корзина Стандартный набор для новогоднего стола пермяков состоит из горячего блюда, салатов, бутербродов с икрой, нарезок, фруктов, овощей, сладостей, игристого вина и сока. Самое популярное горячее картошка с курицей обойдется пермякам в 480 рублей. Привычный салат оливье подорожал на 59,9% по сравнению с 2020 годом (с 337 до 538 рублей). Больше всего в цене выросли такие ингредиенты, как вареная колбаса, майонез и куриные яйца. Стоимость салата «Селедка под шубой» поднялась почти в два раза и составила 339 рублей (в 2020 году салат обошелся бы в 175 рублей). Самые дорогие продукты В топе самых дорогих новогодних закусок оказались бутерброды с икрой. В 2020 году за 743 рубля можно было купить 0,2 кг деликатеса. В 2024 году баночку красной икры горбуши весом в 95 граммов можно найти в пермских магазинах за 579,99 рублей — с учетом скидки. На мясную и сырную нарезки уйдет больше тысячи рублей. Свежие помидоры и огурцы с 2020 года подорожали почти в три раза — со 150 до 305 рублей за 500 граммов каждого овоща. Апельсины стали дороже на 30 рублей, сейчас стоимость килограмма в среднем составляет 170 рублей. Традиционные для праздника мандарины сегодня стоят в районе 200 рублей за килограмм. Средняя цена игристого вина составила 267,5 рублей. Это на 27,19% больше показателей 2020 года. Индекс новогоднего стола За последние пять лет стоимость новогоднего стола в Пермском крае в среднем выросла на две тысячи рублей и составила более восьми тысяч рублей. В 2020 году на семью из 4 взрослых и 1 ребенка достаточно было 6291 рублей. Последнее заметное повышение цен на традиционные «новогодние» продукты произошло в ноябре 2024 года — на 2,6%. При этом Пермьстат зафиксировал значительное увеличение стоимости маринованной, копченой рыбы (7,8%), соленой сельди (5%), сыров, консервов и овощей.